Как выглядеть стильно зимой: Андре Тан назвал самые трендовые аксессуары

Этой зимой можно выглядеть ярко, если украсить сумку брелоками и мягкими игрушками.

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Андре Тан рассказал о самых трендовых аксессуарах зимы / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Вы узнаете:

Какие аксессуары на зиму 2024-2025 самые трендовые

Чем можно украсить сумку

Какой цвет колготок самый модный

Зимняя холодная погода - это совсем не повод для того, чтобы забывать о стиле. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие аксессуары на зиму 2024-2025 лучше всего дополнят любой образ.

Стильные аксессуары холодного сезона

1. Перчатки. Лучше выбирать цветные и объемные варианты. Они могут быть самостоятельным акцентом в образе, также их можно подбирать в тон к сумке или обуви.

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2. Обвес на сумках остается актуальным до сих пор. Сумки можно украшать брелоками, цепочками.

"Чем необычнее - тем круче. То есть вы можете взять своего мишку и повесить себе на сумку", - рассказал Тан в Instagram.

3. Плотные цветные колготки.

Трендовые цвета этого сезона - темно-бордовый, изумрудный, коричневый, хаки, серый. Их можно комбинировать как угодно и с чем угодно.

4. Шарф или палантин в тон пальто. Лучше всего, чтобы он был из такой же ткани.

При помощи такого палантина можно создавать красивые драпировки и фиксировать его брошью или чем-то очень красивым. Выглядит это крайне элегантно.

5. Галстук.

"Офис до сих пор очень актуален на всех подиумах мира.

И сейчас популярны цветные галстуки, которые можно носить не только с рубашками, но и с обычными лонгсливами", - поделился Андре Тан.

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Кто такой Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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