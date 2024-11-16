Как выглядеть стильно зимой: Андре Тан назвал самые трендовые аксессуары

Вы узнаете:
- Какие аксессуары на зиму 2024-2025 самые трендовые
- Чем можно украсить сумку
- Какой цвет колготок самый модный
Зимняя холодная погода - это совсем не повод для того, чтобы забывать о стиле. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие аксессуары на зиму 2024-2025 лучше всего дополнят любой образ.
Стильные аксессуары холодного сезона
1. Перчатки. Лучше выбирать цветные и объемные варианты. Они могут быть самостоятельным акцентом в образе, также их можно подбирать в тон к сумке или обуви.
2. Обвес на сумках остается актуальным до сих пор. Сумки можно украшать брелоками, цепочками.
"Чем необычнее - тем круче. То есть вы можете взять своего мишку и повесить себе на сумку", - рассказал Тан в Instagram.
3. Плотные цветные колготки.
Трендовые цвета этого сезона - темно-бордовый, изумрудный, коричневый, хаки, серый. Их можно комбинировать как угодно и с чем угодно.
4. Шарф или палантин в тон пальто. Лучше всего, чтобы он был из такой же ткани.
При помощи такого палантина можно создавать красивые драпировки и фиксировать его брошью или чем-то очень красивым. Выглядит это крайне элегантно.
5. Галстук.
"Офис до сих пор очень актуален на всех подиумах мира.
И сейчас популярны цветные галстуки, которые можно носить не только с рубашками, но и с обычными лонгсливами", - поделился Андре Тан.
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Кто такой Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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