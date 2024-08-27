6 самых лучших вариантов, как скрыть живот одеждой: советы от модельера Андре Тана

Ряда видов одежды стоит избегать, чтобы выглядеть стройнее. Зато некоторые вещи станут прекрасными помощниками в такой задаче.

https://glavred.info/life/6-luchshih-variantov-kak-skryt-zhivot-odezhdoy-sovety-ot-modelera-andre-tana-10592033.html Ссылка скопирована

Как скрыть живот одеждой/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вещи могут стать нашими "друзьями" или "врагами", когда речь идет о том, как скрыть живот одеждой и выглядеть стройнее. Стоит знать, каких вещей в такой ситуации нужно избегать, а какие наоборот могут помочь скрыть лишние килограммы и выглядеть лучше.

О том, как с помощью одежды скрыть лишние килограммы, рассказал известный украинский модельер Андре Тан в программе "Сніданок з 1+1".

По словам Андре Тана, есть вещи, которые не стоит носить, ведь они добавляют объема, и кажется, будто бы человек больше на 2-3 размера. К таким вещам относятся:

1. Блестящие ткани

Вещи с пайетками, блестящий шелк и т.д. не стоит носить, ведь они добавляют объема.

2. Вещи в горизонтальную полоску

Если вы в поиске того, что носить женщинам с животом, то точно стоит избегать одежды в горизонтальную полоску, ведь она будет делать человека больше еще минимум на 2-3 размера, говорит стилист.

3. Джинсы с заниженной талией

Стоит избегать джинсов с заниженной талией, если вы хотите выглядеть стройнее, ведь такие вещи будут делать еще больший акцент на животе.

4. Узкие лосины

Они облегают и подчеркивают то, что не стоит подчеркивать, отмечает Андре Тан.

5. Массивные свободные блузы и свитшоты

Такая одежда также визуально добавляет лишнего объема.

6. Массивные принты

Если рисунок на определенной вещи настолько большой, что покрывает почти всю площадь этой вещи, то он также не сыграет на пользу человеку, который хочет выглядеть стройнее.

Кто такой Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Что стоит носить, чтобы выглядеть стройнее:

1. Жакет с круглым вырезом - такая вещь будет делать акцент на шее, а не на местах, где есть лишние килограммы. При этом стоит выбирать такой жакет, чтобы расстояние от шеи до выреза должно быть минимум 3 см, чтобы шея казалась длиннее.

2. Жакеты с глубоким V-образным вырезом и закругленными лацканами.

3. Юбка миди с расклешенным гаде.

4. Легкая кофта, которая заканчивается на уровне тазовых костей.

5. Темно синие джинсы клеш с расклешением от бедра.

6. Кофты оверсайз с глубоким V-образным вырезом.

"Девушкам, у которых хорошо виден животик, лучше всего подойдет блузка с V-образным вырезом и юбка гаде. А также подойдут брюки клеш в сочетании с тонкими жакетами", - добавил Андре Тан.

Смотрите видео о том, как с помощью одежды скрыть лишние килограммы:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред