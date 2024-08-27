УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

6 самых лучших вариантов, как скрыть живот одеждой: советы от модельера Андре Тана

Алёна Воронина
27 августа 2024, 17:53
138
Ряда видов одежды стоит избегать, чтобы выглядеть стройнее. Зато некоторые вещи станут прекрасными помощниками в такой задаче.
Мода, Андре Тан
Как скрыть живот одеждой/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вещи могут стать нашими "друзьями" или "врагами", когда речь идет о том, как скрыть живот одеждой и выглядеть стройнее. Стоит знать, каких вещей в такой ситуации нужно избегать, а какие наоборот могут помочь скрыть лишние килограммы и выглядеть лучше.

О том, как с помощью одежды скрыть лишние килограммы, рассказал известный украинский модельер Андре Тан в программе "Сніданок з 1+1".

По словам Андре Тана, есть вещи, которые не стоит носить, ведь они добавляют объема, и кажется, будто бы человек больше на 2-3 размера. К таким вещам относятся:

1. Блестящие ткани

Вещи с пайетками, блестящий шелк и т.д. не стоит носить, ведь они добавляют объема.

2. Вещи в горизонтальную полоску

Если вы в поиске того, что носить женщинам с животом, то точно стоит избегать одежды в горизонтальную полоску, ведь она будет делать человека больше еще минимум на 2-3 размера, говорит стилист.

3. Джинсы с заниженной талией

Стоит избегать джинсов с заниженной талией, если вы хотите выглядеть стройнее, ведь такие вещи будут делать еще больший акцент на животе.

4. Узкие лосины

Они облегают и подчеркивают то, что не стоит подчеркивать, отмечает Андре Тан.

5. Массивные свободные блузы и свитшоты

Такая одежда также визуально добавляет лишнего объема.

6. Массивные принты

Если рисунок на определенной вещи настолько большой, что покрывает почти всю площадь этой вещи, то он также не сыграет на пользу человеку, который хочет выглядеть стройнее.

Кто такой Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Что стоит носить, чтобы выглядеть стройнее:

1. Жакет с круглым вырезом - такая вещь будет делать акцент на шее, а не на местах, где есть лишние килограммы. При этом стоит выбирать такой жакет, чтобы расстояние от шеи до выреза должно быть минимум 3 см, чтобы шея казалась длиннее.

2. Жакеты с глубоким V-образным вырезом и закругленными лацканами.

3. Юбка миди с расклешенным гаде.

4. Легкая кофта, которая заканчивается на уровне тазовых костей.

5. Темно синие джинсы клеш с расклешением от бедра.

6. Кофты оверсайз с глубоким V-образным вырезом.

"Девушкам, у которых хорошо виден животик, лучше всего подойдет блузка с V-образным вырезом и юбка гаде. А также подойдут брюки клеш в сочетании с тонкими жакетами", - добавил Андре Тан.

Смотрите видео о том, как с помощью одежды скрыть лишние килограммы:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Андре Тан интересные новости
Реклама

Главное за день

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:56 Украина
РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации

19:39 Мир
Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:21 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии 36787

Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания 16975

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

Сколько часов в сутки зимой придется сидеть без света: украинцам назвали прогноз 8671

Сколько часов в сутки зимой придется сидеть без света: украинцам назвали прогноз

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в Энергоатоме отреагировали на слухи 7566

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

Последние новости

19:56

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:51

Готовит новый донат для ВСУ: Долина выставила на продажу еще одну квартиру

19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизацииВидео

19:21

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:10

Как Украина отбила самую масштабную атаку РФмнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:52

Запад может остаться без поставки военного оборудования: что задумал Китай - FT

18:45

Почему украинские коты не "м'явкають": какую ошибку мы часто делаемВидео

18:36

Будут ли жесткие отключения света осенью: эксперты сказали, чего ждать украинцам

18:34

Почему развелись Абрамов и Алсу: адвокат озвучил тайную причину

Реклама
18:26

"ГУР умеет удивить": Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста

18:25

Не прошло и два года: Слава Каминская показала возлюбленного на общем портрете

18:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут мячик за 8 секунд: самая сложная оптическая иллюзия

18:21

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

17:54

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

17:53

6 самых лучших вариантов, как скрыть живот одеждой: советы от модельера Андре ТанаВидео

17:29

Байден в "космосе": путинист Дюжев сделает из президента США нищего русского пенсионера

17:25

Почему нельзя пить кофе перед походом в магазин - объяснение психологов

17:21

"Результат будет через две недели": Зеленский сделал заявление о возвращении украинцев

17:15

Двойная трагедия: в семье Мэрайи Кэрри случилось горе

16:49

На всю семью наведется порча: с кем нельзя разговаривать 28 августа - приметы

Реклама
16:32

Оккупанты вышли на крайний рубеж: удастся ли ВСУ остановить наступление на Покровск

16:32

Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского

16:07

Что случилось с Меладзе после развода с женой - детали

16:06

В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

15:48

Впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ - Зеленский

15:36

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

15:34

"Положат 50-60 тысяч человек": Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении

15:32

"Татаров в Киеве убивал чеченцев!": Зеленского вывел из себя вопрос о "пяти менеджерах"

15:17

Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства

15:07

Повестки будут вручать не так, как раньше: как изменится мобилизация осеньюФото

15:01

"План победы" в войне готов: Зеленский объяснил важность Курской операции

14:54

Выложил всю правду про Аллу Пугачеву: Андрей Макаревич решился на откровенность

14:52

Ученые определили признаки высокого IQ

14:39

"Воевать вместе с Украиной": Лукашенко удивил заявлением о вступлении в войну

14:35

Без разрешения союзников: Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием

14:21

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковВидео

14:15

Впечатляющая цифра: Сырский озвучил, сколько населенных пунктов взяли на Курщине

13:49

"Это было бы знаково": Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира

13:21

Только люди с самым острым зрением найдут M среди W за 8 секунд: загадка на внимательность

13:17

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

Реклама
13:12

Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

13:11

"Это будет означать крах Орбана": эксперт о возможном исключении Венгрии из ЕС

13:04

Лунный посевной календарь на сентябрь: что важно сделать в саду и на огороде

12:43

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024: когда лучше подстричься

12:39

Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея

12:39

"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

12:30

"Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке

12:26

Китайский гороскоп на сентябрь 2024: Быкам - дорогие покупки, Тиграм - проблемы

12:23

Гороскоп на сентябрь 2024: Ракам - конфликты и беспокойство, Овну - счастье

12:20

Дороже Феррари: сколько стоит самая дорогая собака в мире

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять