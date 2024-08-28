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Найти скрытые слова за 10 секунд сможет только гений: загадка, которую разгадают единицы

Алёна Воронина
28 августа 2024, 07:05
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Чтобы заметить, какие именно слова спрятаны на картинке, придется хорошенько постараться.

Загадка, девушка.
Надо найти скрытые слова за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Оптические иллюзии - это увлекательные визуальные загадки, которые играют с нашим умом, бросая вызов нашему восприятию и когнитивным способностям. Разгадывание таких загадок поможет проверить свои навыки, а также улучшить их - конечно, при условии регулярного уделения времени таким задачам.

В следующей оптической иллюзии нужно отгадать, какое слово спрятано на картинке, пишет jagranjosh. Придется хорошо постараться, чтобы отыскать то, что скрыто на рисунке.

видео дня

Попробуйте внимательно присмотреться к изображению, не отвлекая своего взгляда. Если очень внимательно рассмотреть картинку, то можно заметить, что среди серых линий скрыта фраза.

Прочитать, что именно там написано, будет непросто. Но внимательность, сосредоточенность и терпение точно дадут свои плоды, и в какой-то момент вам удастся разглядеть спрятанные слова.

Но во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на выполнение этого задания дается ограниченное количество времени - всего 10 секунд.

Загадка
Нужно найти скрытые слова за 10 секунд/ jagranjosh

Попробуйте разгадать загадку за 10 секунд. Но если вы не успеваете сделать это настолько быстро, то не стоит расстраиваться - просто продолжайте поиски в удобном для вас темпе.

После разгадывания загадки правильный ответ можно проверить внизу.

Правильный ответ таков: на картинке написано "I CANT SLEEP" (с англ. - "я не могу спать").

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с "орлиным зрением" найдут газету за 13 секунд. Мало кто сможет отыскать правильный ответ за такой совсем короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти 3 отличия между картинками за 18 секунд. Только люди с "орлиным зрением" смогут заметить, чем именно отличаются две картинки.

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