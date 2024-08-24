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Надо быть "Шерлоком Холмсом", чтобы найти спрятанное слово: загадка на внимательность

Алёна Воронина
24 августа 2024, 17:02
63
Найти спрятанное слово всего за 10 секунд смогут только люди с чрезвычайной внимательностью и орлиным зрением.
Девушка, загадка
Надо найти спрятанное слово за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Оптические иллюзии, головоломки и другие загадки помогают развивать свою смекалку и навыки решения логических задач. Регулярное разгадывание таких загадок помогает улучшить свою внимательность к деталям, поэтому не стоит пренебрегать таким замечательным способом потренировать свой мозг.

В следующей головоломке только людям с самым острым зрением удастся отыскать слово heat на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет сделать это настолько быстро.

Головоломка для поиска слова состоит из серии букв, расположенных случайным образом в сетке. Задача состоит в том, чтобы найти слово в сетке, пытаясь сопоставить буквы в значимой комбинации по горизонтали, вертикали или диагонали.

видео дня

Нужно будет максимально концентрироваться на задании, чтобы ничего не могло вас "выбить из колеи" и сбить с правильного пути.

Попробуйте внимательно рассмотреть все буквы, стараясь складывать их в слова. Как уже упоминалось выше, слово может быть расположено не только по горизонтали или вертикали, но и по диагонали, поэтому не стоит забывать осматривать еще и это направление движения букв.

Загадка
Нужно найти спрятанное слово за 10 секунд/ jagranjosh

Сосредоточьтесь и двигайтесь только вперед - если не сдаваться и идти к своей цели, тогда точно удастся достичь того, чего вы желаете.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти спрятанное слово/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти 3 различия между картинками за 18 секунд. Только люди с "орлиным зрением" смогут заметить, чем именно отличаются две картинки.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы. Найти спрятанную лестницу в библиотеке - это практически то же самое, что отыскать иголку в стоге сена.

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