УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы

Алёна Воронина
20 августа 2024, 07:05
137
Найти спрятанную лестницу в библиотеке - это практически то же самое, что отыскать иголку в стоге сена.

Загадка
Надо найти лестницу за 5 секунд/ timesofindia.indiatimes.com

Головоломки и оптические иллюзии имеют очень много преимуществ для человеческого мозга и улучшения сообразительности. Разгадывание таких загадок помогает обострить внимательность к мелким деталям и улучшить наблюдательность.

Такие загадки могут долго удерживать на себе заинтересованность человека, который их разгадывает, поэтому во время выполнения таких задач точно не будет скучно.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать лестницу в библиотеке, пишет timesofindia.indiatimes.com. Непросто будет заметить, где именно она спрятана, ведь замаскирована она очень искусно.

На картинке мы видим библиотеку, в которой много детей. Некоторые из них ищут себе книги, которые хотели бы почитать, другие сидят за компьютерами или общаются между собой.

На первый взгляд может казаться, будто бы никакой лестницы там нет. Но если очень хорошо присмотреться, то ваш взгляд точно остановится на этом спрятанном предмете.

Но во время разгадывания загадки придется спешить, ведь лестницу нужно отыскать всего за 5 секунд, что точно будет непросто.

Загадка
Нужно найти лестницу за 5 секунд/ timesofindia.indiatimes.com

Попробуйте не отвлекаться ни на что другое и отыскать лестницу настолько быстро, как вам только удастся.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Загадка
Непросто будет отыскать лестницу/ timesofindia.indiatimes.com

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о невероятной загадке, в которой только современные "Шерлоки Холмсы" найдут 10 отличий между картинками. Изображения выглядят практически идентичными - только самые сообразительные и внимательные люди смогут понять, что именно на этих изображениях отличается.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, которую разгадают только гении - надо найти носок за 7 секунд. Носок настолько хорошо спрятан, что заметить место, где он находится, будет чрезвычайно трудно.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы

Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы

07:37 Украина
Прозвучали мощные взрывы: Россия запустила по Киеву баллистику - что известно

Прозвучали мощные взрывы: Россия запустила по Киеву баллистику - что известно

06:28 Украина
Украина покажет РФ "где раки зимуют": операция на Курщине может дать серьезные плоды - эксперт

Украина покажет РФ "где раки зимуют": операция на Курщине может дать серьезные плоды - эксперт

03:15 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания 16651

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times 13463

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны 6318

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

Игра в кошки-мышки с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост 5721

Игра в "кошки-мышки" с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост

Последние новости

08:10

Что наговорил "Минский вождь" про войну в Украине

08:05

"Токсичных и завистливых": внучка Софии Ротару высказалась о родственниках

07:37

Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы

07:05

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы

06:28

Прозвучали мощные взрывы: Россия запустила по Киеву баллистику - что известно

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
06:10

В России объявился новый "вице-президент"мнение

05:30

Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя

05:03

Запад поставили перед фактом: что будет с разрешением для Украины на удары по РФ

04:30

Сколько нужно пить воды в день: эксперт назвал главное правило

Реклама
03:45

Ксения Мишина раскрыла идеальные отношения и прокомментировала замужество

03:15

Украина покажет РФ "где раки зимуют": операция на Курщине может дать серьезные плоды - эксперт

02:31

Нет проблемы в этом: еще она страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ

02:29

Голубая Суперлуна: что можно и нельзя делать в полнолуние

01:47

Россияне подходят к украинскому городу, на эвакуацию есть всего несколько дней

01:34

ВСУ могут пойти к АЭС: неожиданный прогноз наступления в Курской области

01:29

Почти на границе с РФ: в Литве появится немецкая военная база

00:36

Сбежали от войны, а их мобилизуют: в РФ нашли применение беженцам с Курщины

00:35

"Человек с неуравновешенной психикой": известный шоумен высказался про Узелкова

19 августа, понедельник
23:50

Ноль боев за последние дни: Лиховий о ситуации на определенных участках фронта

23:45

Бывший "авиатор" Игорь Воевуцкий получил экстремальную военную специальность

Реклама
23:36

В областях раздаются взрывы: Украина под атакой "Шахедов"

22:59

Удивительное редкое явление: над Украиной взошла Голубая СуперлунаФото

22:58

Украина может вступить в НАТО несмотря на оккупацию - президент Чехии Петр Павел

22:51

Эксперт оценил угрозу реального применения Россией "ядерки" в ответ на "Курск"

22:30

Тина Кароль прокомментировала любовь к девушкам: "Я могу"

22:27

Как охладить кошку в жару: почему высокие температуры опасны для питомцев

22:16

Курской операции мало, чтобы свергнуть Путина: какие шаги уничтожат режим

22:12

"Лучший человек и гордость": Ярослава Магучих впечатлила помощью для ВСУ

22:06

Новые речные переправы: РФ на Курщине готовит пути для вероятного отхода

21:39

Пока август продолжается: топ-3 стильных идей летнего педикюра

21:37

У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз

21:08

Лавров пожаловался на "ультиматум" Украины и сделал заявление о переговорах

20:58

Экономическое бронирование от мобилизации: в ВР рассказали о трех вариантах

20:45

Операции под Курском не было бы, если бы Запад сделал для Украины одну вещь: заявление Зеленского

20:33

ВСУ контролируют почти 100 населенных пунктов в Курской области - ЗеленскийВидео

20:12

Кожа будет сиять: массаж лица огурцом стал новым трендом в ТикТоке

19:57

Ведущая 1+1 Наталья Островская засветила мужа на редком свадебном фото

19:53

Деньги режима Путина и помощь ВСУ: в ФРГ поставили точку в вопросе поддержки Киева

19:49

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания

19:10

Сколько оккупантов РФ перебросила в Курскую областьмнение

Реклама
19:09

Как живет Суджа под контролем ВСУ: в Генштабе показали мощное видеоВидео

19:02

Адмирал ВМС США: есть одна менее очевидная цель для удара ВСУ в Крыму

19:02

Озонотерапия для красоты волос: эксперт "разнесла" популярную процедуру

18:29

Часов без света станет значительно больше: график отключения электроэнергии на 20 августа

18:17

iPhone аж на пятом месте: появился рейтинг смартфонов с самыми лучшими камерами

18:17

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

17:57

Идут быстро: ВСУ еще расширили плацдарм в Курской области, как удалось

17:42

"Мальчики мои родненькие": россияне обнимают и расцеловуют бойцов ВСУ под КурскомВидео

17:34

Музыкант-воин Yarmak встретился с пленным оккупантом, который оказался его фаном

17:21

Премьер Индии везет в Киев послание Зеленскому от Путина – Bloomberg

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять