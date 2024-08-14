Учитель потерял важный предмет, надо его найти за 7 секунд: загадка на внимательность

В классе с учениками-дебоширами трудно будет отыскать потерянный предмет. Но без него учитель не сможет проводить урок.

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Надо найти важный предмет за 7 секунд/ jagranjosh

В классе, заполненном непослушными учениками, учитель потерял свои очки. Отыскать их - непростая задача, с которой справиться смогут не все. Такая загадка точно сможет сбить с толку кого угодно, но если приложить усилия, то можно выйти победителем из этой игры.

В запутанной загадке нужно отыскать очки учителя всего за 7 секунд, пишет english.jagran. Непросто будет заметить их за такой короткий промежуток времени.

Учитель отвлекся от урока и не может дальше его проводить, потому что занят поиском очков. Дети же тем временем расслабились и начали шалить. Теперь у учителя две проблемы - как найти потерянный предмет, который ему нужен для продолжения урока, и как успокоить непослушных учеников. Нужно помочь ему справиться хотя бы с первой задачей.

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Попробуйте внимательно присмотреться к изображению, "пройтись" по нему взглядом и отыскать место, где спрятаны очки. Это может быть непросто, но не стоит опускать руки и сдаваться раньше времени.

Надо найти важный предмет за 7 секунд/ jagranjosh

Для удобства можно использовать таймер или секундомер, чтобы следить за временем, которое вам понадобится на задание.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Заметить очки будет непросто/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо за 7 секунд догадаться, каким путем женщина может выйти на крышу. В запутанной головоломке предлагается отыскать путь, которым женщина может выйти на крышу дома, чтобы развесить постиранную одежду.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти кольцо за 9 секунд сможет только гений. Только очень внимательные и наблюдательные люди смогут отыскать кольцо, ведь спрятано оно очень искусно.

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