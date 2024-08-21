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Только гений найдет странную розу за 5 секунд: загадка на проверку внимательности

Алёна Воронина
21 августа 2024, 17:34
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Заметить, какая именно роза отличается от всех остальных, смогут только люди с самым острым зрением.

Тайна, Троян
Нужно найти странную розу за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии помогают улучшить внимательность, наблюдательность и навыки выполнения логических задач. Если подобные загадки разгадывать часто, то уже очень скоро можно заметить, насколько легче и проще это вам будет удаваться с каждым разом.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать странную розу на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, какая именно роза отличается от всех остальных.

видео дня

На картинке мы видим большое количество роз, которые расположены в строки. На первый взгляд может показаться, будто бы они все одинаковые, однако это не так. Если присмотреться, становится очевидно, что один цветок все-таки отличается от других.

Но во время выполнения задания придется спешить, ведь на загадку дается всего 5 секунд. Непросто будет выполнить задание настолько быстро.

Нужно отыскать "самозванку", внимательно осмотрев все закоулки картинки и присматриваясь ко всем даже малейшим деталям. Ведь трудно предугадать, какая именно мелкая деталь может указать на правильный ответ.

Загадка
Нужно найти странную розу за 5 секунд/ Brightside

Когда разгадаете загадку, можете проверить правильность своего ответа, посмотрев на рисунок внизу.

Странная роза - это та, что присутствует в правой части изображения. Она отличается от других роз, поскольку имеет только один лист.

Загадка
Непросто будет найти странную розу / Brightside

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо отыскать ботинок за 9 секунд. Спрятанный ботинок смогут отыскать только настоящие ищейки, которых не пугают задачи высокой сложности.

Также ранее мы рассказывали о невероятной загадке, в которой только современные "Шерлоки Холмсы" найдут 10 отличий между картинками. Изображения выглядят практически идентичными - только самые сообразительные и внимательные люди смогут понять, что именно на этих изображениях отличается.

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