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Только люди с "орлиным зрением" найдут газету: загадка, которую надо разгадать за 13 секунд

Алёна Воронина
26 августа 2024, 07:05
144
Мало кто сможет отыскать правильный ответ за такой совсем короткий промежуток времени.
Загадка
Надо найти газету за 13 секунд/ Brightside

Разнообразные загадки помогают "перезагрузить" мозг после тяжелого рабочего дня и настроить его на более легкий отдых. Но в то же время такие задания являются и полезными, ведь выполняют роль своеобразного тренажера для мозга - они помогают потренировать свою сообразительность, внимательность и наблюдательность.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать газету, которая спрятана в общественном парке, пишет jagranjosh. Эта загадка точно будет под силу не каждому.

Удастся ли вам отыскать газету? Эта головоломка проверит вашу наблюдательность и остроту зрения. Но стоит быть готовыми к трудностям, ведь правильный ответ спрятан очень искусно.

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К тому же на разгадывание этой сложной загадки дается всего 13 секунд. Непросто будет справиться за такой короткий отрезок времени, поэтому это задание может стать настоящим испытанием.

Загадка
Нужно найти газету за 13 секунд/ Brightside

Если собрать вместе всю свою внимательность и наблюдательность и полностью сосредоточиться на задании, то можно очень быстро выйти победителем из этой игры.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Газета хорошо спрятана/ Brightside

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 10 секунд нужно угадать, в каком стакане больше воды. Непросто будет понять, в какой именно емкости воды больше, чем во всех остальных, и еще и сделать это за ограниченное количество времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо быть "Шерлоком Холмсом", чтобы найти спрятанное слово. Найти спрятанное слово всего за 10 секунд смогут только люди с чрезвычайной внимательностью и орлиным зрением.

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