Загадка для настоящих гениев: за 10 секунд надо угадать, в каком стакане больше воды

Непросто будет понять, в какой именно емкости воды больше, чем во всех остальных, да еще и сделать это за ограниченное количество времени.

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Надо найти стакан с большим количеством воды/ jagranjosh

Головоломки и другие подобные загадки могут пугать своей сложностью, но в конечном счете они вряд ли разочаруют. Ведь такие задания помогают сначала проверить себя, а затем и потренировать свои способности и улучшить сообразительность и внимательность.

В новой загадке нужно угадать, в какой емкости из изображенных на рисунке больше воды, чем во всех остальных, пишет jagranjosh.

На картинке изображены четыре стакана с водой, в каждом из которых отдельный предмет: ножницы, скрепка, резинка и часы. Нужно определить, в каком стакане больше воды.

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Лишь небольшое количество людей сможет решить эту задачу и очень быстро догадаться, в чем именно заключается правильный ответ.

Но придется спешить, ведь на разгадывание загадки дается всего 10 секунд. Непросто будет справиться настолько быстро.

Эта сногсшибательная головоломка проверит вашу способность видеть дальше очевидного.

Надо найти стакан с большим количеством воды/ jagranjosh

Если вы готовы проверить себя - тогда вперед. И не стоит останавливаться, даже если будет трудно добраться до правильного ответа - только для настойчивых и уверенных в себе людей открываются все двери.

Правильность своего ответа можете проверить, посмотрев на картинку внизу.

Больше всего воды на самом деле во втором стакане, ведь скрепка самая маленькая из всех предметов и, соответственно, занимает меньше места, оставляя больше места для жидкости.

Больше всего воды во втором стакане/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти 3 различия между картинками за 18 секунд. Только люди с "орлиным зрением" смогут заметить, чем именно отличаются две картинки.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы. Найти спрятанную лестницу в библиотеке - это практически то же самое, что отыскать иголку в стоге сена.

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