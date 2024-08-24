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В чем разница между психологом и психотерапевтом: как не ошибиться, выбирая специалиста

Алёна Воронина
24 августа 2024, 15:47
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Перед тем, как обращаться к одному из этих специалистов, стоит знать, чем отличается их работа и с какими проблемами они работают.
Психолог
В чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

На самом деле между работой психолога, психотерапевта и психиатра есть большая разница. И стоит знать эти нюансы перед тем, как выбирать, к какому специалисту обратиться со своей проблемой.

Чем именно отличается работа специалистов этих профессий, объяснила в своем видео блогер Илона Яремич.

Она отметила, что психолог - это специалист, который получает, как правило, гуманитарное образование. Он не ставит людям диагнозы и, тем более, не назначает медикаментозное лечение.

"Психолог может проводить тестирование, изучая эмоциональные состояния или когнитивные возможности, но не тесты на определение, какой футбольный клуб ты сегодня. Также к психологу мы идем, когда имеем трудности с самореализацией, неудовлетворенность работой, конфликты с близкими, жизненные кризисы. Психологи оказывают помощь военным, волонтерам и гражданским, пострадавшим от военных действий", - пояснила она.

Психиатр - это врач, и не иначе. Он получает высшее медицинское образование. Может ставить диагнозы и назначать медикаментозное лечение, или психотерапевтическое, или комбинированное. Но важно понимать, что, в отличие от психолога-консультанта, он вообще может назначать лекарства.

"Как правило, психиатры работают с людьми, у которых есть такие расстройства и нарушения, бессонница, депрессия, тревожное генерализованное расстройство, шизофрения, зависимости и острые состояния, которые принято относить к психотическим и невротическим", - объяснила автор видео.

Психотерапевт - это либо психолог, либо психиатр, который как бы бонусом получил еще и последипломное образование - психотерапевтическое. Точнее прошел обучение по какому-то одному или нескольким направлениям психотерапии: когнитивно-поведенческая, рациональная, эмоционально-ориентированная и т.п.

"Он может проводить психотерапевтическое лечение людей с любыми долговременными расстройствами эмоций и поведения - ПТРС, депрессия, расстройства пищевого поведения, обсессивно-компульсивное расстройство, зависимости, суицидальные мысли и многое другое", - отметила Яремич.

Какова продолжительность помощи психолога, психотерапевта и психиатра

Что касается продолжительности помощи, то психолог обычно помогает разобраться с определенной проблемой, предоставляя от одной до нескольких консультаций; психиатр - назначает лечение и наблюдает за изменениями; психотерапевт - в зависимости от вида терапии, для некоторых направлений установлены протоколы в 12-16 недель.

Смотрите видео о том, в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром:

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