Почему нельзя говорить "солодкоїжка": какими благозвучными соответствиями надо его заменять

На самом деле стоит избегать этого слова, а вместо него использовать другой термин, который является правильным.

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Почему нельзя говорить "солодкоїжка"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда мы говорим, что кто-то очень любит сладкое и готов его потреблять хоть каждый день, то возникает соблазн назвать такого человека "солодкоїжкою". Однако на самом деле так говорить неправильно.

Такого слова в украинском языке нет. Для обозначения людей, которые любят сладкое, нужно использовать другое украинское слово, которое уместно в этой ситуации. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Людей, которые любят сладкое, часто называют "солодкоїжками". А как быть с теми, кто любит полусладкое? А если серьезно, то слова "солодкоїжка" нет в словарях украинского языка. Зато есть такие слова, как "ласун" и "ласунка", - объяснила Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "солодкоїжка":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "прасунок". Это слово не имеет никакого отношения к словам "праска" и "прасувати", но о его настоящем значении догадываются единицы.

Также ранее Ольга Багний объяснила, почему "губити" и "встрачати" - не одно и то же. Она объяснила, какой распространенной ошибки надо избегать. Нередко эти слова используются как синонимы, хотя так их употреблять неправильно - от этой ошибки нужно избавляться в своей речи.

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