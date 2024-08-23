Что такое "прасунок": мало кто знает истинное значение слова

Это слово не имеет никакого отношения к словам "праска" и "прасувати", но о его истинном значении догадываются единицы.

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Что такое "прасунок"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда мы слышим слово "прасунок", могут сразу возникать ассоциации с "праскою" и "прасуванням". Но на самом деле эти несколько терминов не связаны между собой. Более того - люди, которые знают точное значение термина "прасунок", точно не хотели бы услышать это слово в свой адрес.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это слово.

"А нехай тобі прасунок" - слышали ли вы такое выражение? Если слышали, то надеюсь, что не в свой адрес. Потому что "прасунок" (кстати, это слово не имеет ничего общего с "праскою" или "прасуванням") означает беду и несчастье", - объяснила она. видео дня

Поэтому когда говорят "нехай тобі прасунок" - это пожелание несчастья, отметила Багний.

"И украинцы точно знают, кому это выражение можно адресовать", - добавила она.

Смотрите видео с объяснением, что такое "прасунок":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний объяснила, почему "губити" и "втрачати" - не одно и то же. Она объяснила, какой распространенной ошибки надо избегать. Нередко эти слова используются, как синонимы, хотя так их употреблять неправильно - от этой ошибки нужно избавляться в своей речи.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "тихою сапою". Слово "сапа" - это совсем не то, что все представляют. Это выражение очень часто трактуют неправильно, потому что под словом "сапа" представляют инструмент для обработки грядок.

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