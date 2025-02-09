Надо ли стирать новые вещи после покупки: эксперт удивил ответом

Вы узнаете:
- Почему стоит стирать одежду перед ноской
- Нужно ли стирать белье перед первым использованием
Многие считают, что новая одежда чистая и готова к носке сразу после покупки, однако не все так однозначно.
Главред разбирался, можно ли носить новые вещи, не стирая, и какие риски несет отказ от первой стирки.
Почему стоит стирать одежду перед ноской?
- Химические вещества и красители. Производители используют различные химикаты, чтобы ткань сохраняла форму, цвет и не мялась. Однако остатки этих веществ могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и зуд. Особенно это важно для людей с чувствительной кожей и детей.
- Риск загрязнения. Перед тем как попасть к вам в руки, одежда проходит долгий путь – от фабрики до магазина. За это время ткань может контактировать с пылью, грязью, бактериями и даже насекомыми.
- Бактерии и вирусы. Эксперт Джами Л. Миллер утверждает, что после примерки одежды в магазине на ткани могут оставаться бактерии, вирусы и грибки. Исследования показывают, что на новых вещах иногда обнаруживаются фекальные бактерии, назальные вирусы, а также вши и постельные клопы, которые могут сохраняться на ткани в течение нескольких дней.
Нужно ли стирать белье перед первым использованием?
Белье, пижамы, полотенца и постельное белье обязательно нужно стирать перед первым использованием. Эти вещи контактируют с телом особенно тесно, а значит, риск аллергии и раздражений выше. К тому же, производственные красители и пропитки могут негативно влиять на кожу.
Можно ли носить новые вещи, не стирая?
Теоретически можно, но это небезопасно. Хотя вероятность заражения инфекцией низка, микробы, бактерии и химикаты остаются на ткани. Лучше не рисковать и постирать обновки перед ноской – так вы избавитесь от возможных аллергенов и загрязнений.
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