Надо ли стирать новые вещи после покупки: эксперт удивил ответом

Главред разбирался, можно ли носить новые вещи, не стирая, и какие риски несет отказ от первой стирки.

https://glavred.info/life/nado-li-stirat-novye-veshchi-posle-pokupki-ekspert-udivil-otvetom-10638155.html Ссылка скопирована

Надо ли стирать новые вещи после покупки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему стоит стирать одежду перед ноской

Нужно ли стирать белье перед первым использованием

Многие считают, что новая одежда чистая и готова к носке сразу после покупки, однако не все так однозначно.

Главред разбирался, можно ли носить новые вещи, не стирая, и какие риски несет отказ от первой стирки.

видео дня

Почему стоит стирать одежду перед ноской?

Химические вещества и красители. Производители используют различные химикаты, чтобы ткань сохраняла форму, цвет и не мялась. Однако остатки этих веществ могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и зуд. Особенно это важно для людей с чувствительной кожей и детей.

Производители используют различные химикаты, чтобы ткань сохраняла форму, цвет и не мялась. Однако остатки этих веществ могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и зуд. Особенно это важно для людей с чувствительной кожей и детей. Риск загрязнения. Перед тем как попасть к вам в руки, одежда проходит долгий путь – от фабрики до магазина. За это время ткань может контактировать с пылью, грязью, бактериями и даже насекомыми.

Перед тем как попасть к вам в руки, одежда проходит долгий путь – от фабрики до магазина. За это время ткань может контактировать с пылью, грязью, бактериями и даже насекомыми. Бактерии и вирусы. Эксперт Джами Л. Миллер утверждает, что после примерки одежды в магазине на ткани могут оставаться бактерии, вирусы и грибки. Исследования показывают, что на новых вещах иногда обнаруживаются фекальные бактерии, назальные вирусы, а также вши и постельные клопы, которые могут сохраняться на ткани в течение нескольких дней.

Нужно ли стирать белье перед первым использованием?

Белье, пижамы, полотенца и постельное белье обязательно нужно стирать перед первым использованием. Эти вещи контактируют с телом особенно тесно, а значит, риск аллергии и раздражений выше. К тому же, производственные красители и пропитки могут негативно влиять на кожу.

Можно ли носить новые вещи, не стирая?

Теоретически можно, но это небезопасно. Хотя вероятность заражения инфекцией низка, микробы, бактерии и химикаты остаются на ткани. Лучше не рисковать и постирать обновки перед ноской – так вы избавитесь от возможных аллергенов и загрязнений.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред