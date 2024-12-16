Как стирать пуховик на пуху: на удивление простой, но эффективный способ

Как сделать пуховик пышным после стирки - что делать, если при стирке пуховика пух сбился в комки.

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Как стирать пуховик в стиральной машине, чтобы пух не сбился / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/jackmac34, Pixabay/taraghb

Теплый пуховик – незаменимая вещь в зимний сезон, а для того, чтобы вещь прослужила долгое время, необходим правильный уход. Проблемой может стать стирка пуховика, ведь после воздействия стиральной машинки куртка может потерять свою форму.

Для того, чтобы не испортить пуховик, важно соблюдать маркировку производителя с рекомендациями по уходу. Об этом идет речь в материале издания Главред.

Как стирать пуховик в стиральной машине, чтобы пух не сбился

При соблюдении рекомендаций при стирке ваш пуховик сохранит форму а пух за подкладкой не скатается.

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Что важно помнить:

При стирке температура воды должна быть около 35 °С.

При отжиме скорость не должна превышать показатель 800 об./мин.;

Необходимо использовать жидкие моющие средства и выставлять деликатный режим стирки;

Для того, чтобы не было разводов на пуховике, его рекомендуется прополоскать в течении часа.

Как сделать пуховик пышным после стирки

Если сразу после стирки вы заметили, что пух в куртке размещён неравномерно, необходимо вручную его взбить во влажном состоянии. Для этого, встряхнув куртку, разложите ее на твердой плоской поверхности, подложив непромокаемую пленку. Затем следует аккуратно, но тщательно перебрать вручную все комки в пуховике, образовавшиеся после стирки.

Как восстановить объем пуховика

Для того, чтобы пуховик был такой же объемный, как и при покупке, рекомендуется после стирки сушить его в сушильной машине с низкой температурой с использованием шариков для сушки. Чтобы пух полностью расправился необходимо заложить в сушильную машину с несколько шариков для сушки (их можно заменить теннисными мячами).

Сушилку необходимо выставить на слабый нагрев и оставить пуховик примерно на 20 минут. Но если по окончании процедуры он еще не высох, нужно будет повторить этот процесс, пока вещь полностью не высушится и не расправится.

Что делать, если при стирке пуховика пух сбился в комки

Один из способов предусматривает использование обычного фена. Только необходимо включить прибор на режим холодного воздуха (если воздух будет горячим, натуральный пух склеится и испортится). Также можно использовать простую выбивалку для ковров – ею можно отбить пуховик, разбивая образовавшиеся комки.

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