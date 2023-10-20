Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

Зима на носу, и для многих это означает одно - время достать свои пуховики из шкафов и гардеробов. Однако, как часто бывает, после летней паузы, они могут потерять свою первозданную пышность и объем, став тонкими и менее теплыми. Такое же можно наблюдать после стирки. Но не беспокойтесь, у нас есть лайфхак, который поможет вернуть объем пуховику, не прибегая к дорогостоящей химчистке или покупке новой одежды. Восстановить его можно с помощью обычной расчески, буквально за 5 минут.
Пуховик после стирки стал тонким, что делать
Если после стирки нужно сбить пух, который скопился внизу куртки, сделать это можно с помощью расчески для волос. Для этого нужно просто взять ее и начать разбивать грудки материала. Таким образом он распределиться равномерно, при этом вам не нужно тратить на это деньги и дополнительные усилия.
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Вот несколько шагов, которые помогут вам вернуть вашему пуховику его объем и пушистость:
- Развесьте пуховик. После стирки куртки часто будут выглядеть малопушистыми и сжатыми. Важно дать им время для восстановления. Вешайте пуховик на вешалку в теплом и сухом месте и позвольте ему "подышать" в течение нескольких часов. Это позволит пуху вернуть свой первоначальный объем, но не сушите на батарее.
- Трясите и потряхивайте. Чтобы расправить пуховик, потрясите его несколько раз. Это поможет пуховым кластерам разделиться и восстановить свой объем. Вы можете также потряхивать пуховик во время сушки в стиральной машине с мячиками для сушки.
- Используйте фен или сушилку. Если пуховик остается слишком сжатым, вы можете попробовать нежно нагреть его с помощью фена или сушилки на низкой температуре. Это поможет пуху расправиться, но будьте осторожны, чтобы не перегреть ткань.
- Встряхивайте и потирайте. Встряхните и потрите пуховик между ладонями, особенно в областях, где он кажется слишком сжатым. Это также поможет восстановить пушистость.
Смотрите, как взбить пух в пуховике после стирки:
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