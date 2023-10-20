УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

Лидия Неплях
20 октября 2023, 14:54 обновлено 20 октября, 14:54
Также рассказываем о других методах спасения синтепона в пуховике.
Лайфхак как распушить пуховик после стирки
Лайфхак как распушить пуховик после стирки / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (lifehacker_useful), YouTube (Молотков)

Зима на носу, и для многих это означает одно - время достать свои пуховики из шкафов и гардеробов. Однако, как часто бывает, после летней паузы, они могут потерять свою первозданную пышность и объем, став тонкими и менее теплыми. Такое же можно наблюдать после стирки. Но не беспокойтесь, у нас есть лайфхак, который поможет вернуть объем пуховику, не прибегая к дорогостоящей химчистке или покупке новой одежды. Восстановить его можно с помощью обычной расчески, буквально за 5 минут.

Пуховик после стирки стал тонким, что делать

Если после стирки нужно сбить пух, который скопился внизу куртки, сделать это можно с помощью расчески для волос. Для этого нужно просто взять ее и начать разбивать грудки материала. Таким образом он распределиться равномерно, при этом вам не нужно тратить на это деньги и дополнительные усилия.

Как разровнять скомканный синтепон в пуховике: другие методы

Вот несколько шагов, которые помогут вам вернуть вашему пуховику его объем и пушистость:

видео дня
  • Развесьте пуховик. После стирки куртки часто будут выглядеть малопушистыми и сжатыми. Важно дать им время для восстановления. Вешайте пуховик на вешалку в теплом и сухом месте и позвольте ему "подышать" в течение нескольких часов. Это позволит пуху вернуть свой первоначальный объем, но не сушите на батарее.
  • Трясите и потряхивайте. Чтобы расправить пуховик, потрясите его несколько раз. Это поможет пуховым кластерам разделиться и восстановить свой объем. Вы можете также потряхивать пуховик во время сушки в стиральной машине с мячиками для сушки.
  • Используйте фен или сушилку. Если пуховик остается слишком сжатым, вы можете попробовать нежно нагреть его с помощью фена или сушилки на низкой температуре. Это поможет пуху расправиться, но будьте осторожны, чтобы не перегреть ткань.
  • Встряхивайте и потирайте. Встряхните и потрите пуховик между ладонями, особенно в областях, где он кажется слишком сжатым. Это также поможет восстановить пушистость.

Смотрите, как взбить пух в пуховике после стирки:

Больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
зимнее время пуховик лайфхак
Реклама

Главное за день

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАС

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАС

15:34 Мир
"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

14:59 Украина
РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:34

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАС

15:23

Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

15:16

Грета Тунберг заигрывает с террористами: что она заявила о Секторе Газа

14:59

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

14:57

Только гений найдет панду среди сотен пингвинов за 15 секунд: загадка на внимательность

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковТретья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - Кочетков
14:55

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:54

Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

14:54

Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах

14:37

Путина охватила паника: Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай

Реклама
14:31

"Даже Сталин когти от церкви убрал": звезда "Леси+Ромы" взялся защищать УПЦ МП

14:19

Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

14:02

Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой

13:28

"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

13:25

Шли под ручку: Тим Бертон и Моника Белуччи вышли в свет как параВидео

13:23

Страшная потеря для РФ: разведка Британии сообщила о последствиях удара ATACMS

13:13

Михаил Ткач. О чем молчит Московский патриархатВидеоблоги

12:53

Взорвали вместе с оккупантами: новые детали операции партизан в МелитополеВидео

12:48

Мишени в Крыму: генерал-разведчик назвал неожиданные цели для ATACMS

12:33

Лунный день 21 октября 2023: Месяц вещует сбывшиеся сны и повышеную чувствительность

12:28

Третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году - Данилов

Реклама
12:22

Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться

11:58

"Шампанское" и "коньяк" под запретом: в Украине ввели новые штрафы

11:58

"Воодушевляет украинских воинов и нацию": Зеленский мощно обратился к Байдену

11:47

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Весам - помощь, Стрельцам - поездка, Скорпионам - переменыВидео

11:31

Китайский гороскоп на завтра 21 октября 2023: Лошади - уборка, Дракону - ссора

11:15

"РФ больна семейным алкоголизмом": легендарная российская актриса обругала россиян

10:59

РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление: партизаны раскрыли детали

10:52

В Украину идет потепление до +27: в какие регионы вернется лето

10:49

ВСУ взорвали одним махом: названо впечатляющее число уничтоженных вертолетов РФ

10:40

Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации: юрист объяснил ситуацию

09:59

Украинские военные прорвались вперед на 4 направлениях: дошли до линии обороны РФ

09:54

"Это может быть долго": в ОП дали неожиданный прогноз по срокам окончания войны

09:52

Могут ли заблокировать банковские карты "уклонистам": адвокат раскрыла нюансы

09:35

Гороскоп на завтра 21 октября 2023: Овны - избегайте кофе, Львам повезет на работе

09:00

Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку

08:56

Такой корочки вы еще не видели: рецепт нежнейших фрикаделек в сметанном соусе за 40 минут

08:55

Оккупантов в Мелитополе посетила "бавовна": взрывы гремели на военной базе - мэр

08:48

Китай больше не допустит игры на равных, Путин - просто холопмнение

08:33

"России не хватает резервов": ВСУ контрнаступают и истощают оккупантов - ISW

08:14

Закрывала собой двухмесячную дочь: в секторе Газа погибла 24-летняя украинка

Реклама
07:23

Морпехи переправились через Днепр и завоевали плацдарм на Херсонщине - ISW

06:56

Байден выступил с обращением по Израилю и Украине: о чем говорил

06:22

Как Украине двигаться к финансовой самостоятельности в 2024 годумнение

05:30

Идеальная зарядка для женщин за 60 лет: 8 упражнений, которые омолодят тело

05:00

Как быстро вернуть деньги за подписку Apple: способ, о котором многие забывают

04:35

"Кремль - инициатор": Кочетков объяснил, как Россия отвлекает мир от войны в УкраинеВидео

04:00

О баллистике и "шахедах" можно забыть: Жданов рассказал, как Иран может "кинуть" РФ

03:30

Желтых пятен больше не будет: 7 простых народных методов стирки постели

03:02

Эксперт пояснил, будет ли Китай помогать Путину получать оружие из Северной КореиВидео

02:30

Сытный куриный суп всего из шести ингредиентов: рецепт для ленивыхВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять