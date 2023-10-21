Вы о таком не догадывались: специалист по уборке показала, как вывести старое жирное пятно с помощью тарелки

Многие пятна можно отмыть обычным пятновыводителем, но если это жирный след, то он может просто не отстираться. К счастью, одна специалистка по уборке поделилась волшебным способом, который поможет вывести стойкие жирные пятна с одежды - и что самое приятное, это очень бюджетный способ.
Как отстирать жирное пятно - лайфхак
Эксперт по организации и стилист по интерьеру Шантель Мила, которая часто делится со своими подписчиками в социальных сетях советами по уборке, недавно поделилась на TikTok своим лайфхаком для стирки.
"Жирные пятна исчезнут как по волшебству. Этот метод - моя палочка-выручалочка для удаления как старых, так и свежих масляных пятен на любимой одежде! На этой неделе моя дочь положила свой бальзам для губ в сушилку, и он оставил масляные следы на всей нашей одежде. Так что этот метод стал нашим спасителем", - говорит женщина.видео дня
На видео видно, как Шантель кладет одежду, на которой спереди было несколько жирных пятен, и подкладывает под пятно тарелку. Затем она добавила столовую ложку мыла для мытья посуды и посыпала пятно пищевой содой.
Используя небольшую щетку, Шантель аккуратно помассировала участок круговыми движениями, создав что-то вроде пасты, и оставила на 10 минут, после чего постирала как обычно. Когда вещь высохла, жирное пятно полностью исчезло.
Жидкость для мытья посуды и пищевая сода - это то, что есть в доме у большинства людей. Поэтому такой метод остается очень доступным.
Смотрите, как убрать старое жирное пятно:
@mama_mila_ Oil stains disappear like magic ? this method is my go-to for removing both old and fresh oil stains on your favourite clothing! This week my daughter put her lipbalm through the dryer and it left oil marks on all our clothes ? so this method has been our saviour this week! #oilstains#stainremoval#stainremover#cleaninghacks♬ Originalton - speed up songs
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