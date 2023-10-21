Вы о таком не догадывались: специалист по уборке показала, как вывести старое жирное пятно с помощью тарелки

Для этого вам понадобиться лишь два средства и тарелка.

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Как отстирать жирные пятна с одежды / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (mama_mila_)

Многие пятна можно отмыть обычным пятновыводителем, но если это жирный след, то он может просто не отстираться. К счастью, одна специалистка по уборке поделилась волшебным способом, который поможет вывести стойкие жирные пятна с одежды - и что самое приятное, это очень бюджетный способ.

Как отстирать жирное пятно - лайфхак

Эксперт по организации и стилист по интерьеру Шантель Мила, которая часто делится со своими подписчиками в социальных сетях советами по уборке, недавно поделилась на TikTok своим лайфхаком для стирки.

"Жирные пятна исчезнут как по волшебству. Этот метод - моя палочка-выручалочка для удаления как старых, так и свежих масляных пятен на любимой одежде! На этой неделе моя дочь положила свой бальзам для губ в сушилку, и он оставил масляные следы на всей нашей одежде. Так что этот метод стал нашим спасителем", - говорит женщина. видео дня

На видео видно, как Шантель кладет одежду, на которой спереди было несколько жирных пятен, и подкладывает под пятно тарелку. Затем она добавила столовую ложку мыла для мытья посуды и посыпала пятно пищевой содой.

Используя небольшую щетку, Шантель аккуратно помассировала участок круговыми движениями, создав что-то вроде пасты, и оставила на 10 минут, после чего постирала как обычно. Когда вещь высохла, жирное пятно полностью исчезло.

Жидкость для мытья посуды и пищевая сода - это то, что есть в доме у большинства людей. Поэтому такой метод остается очень доступным.

Смотрите, как убрать старое жирное пятно:

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