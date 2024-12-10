Даже стирать не нужно: как убрать неприятный запах из тапочек

Мы нашли целых 6 способов, которые помогут вам избавиться от неприятного запаха.

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Как убрать неприятный запах из тапочек / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что делать, если шлепки воняют

6 способов, которые помогут вам избавиться от неприятного запаха

Неприятный запах из тапочек — проблема, с которой сталкиваются многие. Однако есть простые и доступные способы устранить эту проблему, не прибегая к стирке в машинке.

Главред расскажет, чем помыть тапочки, чтобы не воняли, и что делать, если запах не исчезает.

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Основные способы устранения запаха из тапок

Используйте пищевую соду и эфирные масла. Добавьте в тканевый мешочек немного пищевой соды и 10 капель эфирного масла лимона или тимьяна. Поместите мешочек в тапочки на ночь. Сода эффективно нейтрализует запах, а масла обладают антибактериальными свойствами, пишет портал Sante+.

Пакетики с освежителем воздуха. Поместите внутрь тапок освежители для автомобилей. Это быстро и просто устраняет запахи, оставляя приятный аромат.

Цедра цитрусовых. Если у вас под рукой нет специальных средств, воспользуйтесь натуральным способом: положите в тапочки свежую цедру апельсина или лимона. Цитрусовые нейтрализуют запахи и придают обуви свежий аромат.

Пакетики с черным чаем. Поместите в тапочки использованные или новые пакетики черного чая. Оставьте их на день, чтобы чай впитал неприятный запах.

Тальк или лаванда. Тальк помогает абсорбировать лишнюю влагу, что особенно актуально, если ноги потеют. Несколько капель лавандового масла, нанесенных внутрь тапочек, подарят приятный, ненавязчивый аромат.

Соль и цитрусовая кожура. Насыпьте немного крупной соли в носок вместе с кожурой цитрусовых, завяжите его и поместите в тапочки. Оставьте их проветриваться на ночь, чтобы избавиться от запаха и лишней влаги.

Что делать, если шлепки воняют?

Регулярно проветривайте обувь на свежем воздухе, желательно на балконе или террасе. Это предотвратит скопление неприятного запаха.

Как почистить вонючие замшевые тапочки?

Для замшевых тапочек подойдут методы без воды, такие как использование пищевой соды, эфирных масел или талька. Просто обработайте внутреннюю поверхность тапочек выбранным средством и дайте им время впитать запахи.

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