Проблема неприятного запаха из слива раковины может быть вызвана разными причинами.

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Как быстро и надолго избавиться от неприятного запаха из слива раковины / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В чем причина появления неприятного запаха

Как его убрать

Запах из слива раковины может доставлять немало неудобств, особенно если он напоминает запах канализации.

Главред расскажет, как устранить неприятный запах из сливной трубы раковины и какие средства помогут быстро справиться с проблемой.

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Почему из кухонной раковины пахнет канализацией?

Проблема неприятного запаха из слива раковины может быть вызвана разными причинами, пишет портал Sante+.

Скопление бактерий. Остатки пищи, жир, волосы и средства для мытья посуды накапливаются в сливе, создавая благоприятную среду для размножения бактерий.

Остатки пищи, жир, волосы и средства для мытья посуды накапливаются в сливе, создавая благоприятную среду для размножения бактерий. Плесень. Если трубы остаются влажными, плесень может начать расти, распространяя неприятный запах.

Если трубы остаются влажными, плесень может начать расти, распространяя неприятный запах. Засоры. Даже небольшой засор может спровоцировать вонь, мешая правильному оттоку воды.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Что делать, если слив воняет?

Вот несколько проверенных способов, которые помогут избавиться от неприятного запаха:

Белый уксус или яблочный уксус.

Наполните стакан объемом 200 мл уксусом. Вылейте уксус в слив и оставьте на 30 минут. Затем налейте кипяток, чтобы смыть остатки уксуса и засора.

Горячая вода с моющим средством.

Доведите до кипения большую кастрюлю воды. Добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Тщательно размешайте до образования пены. Медленно вылейте горячую мыльную воду в слив.

Сода и уксус.

Насыпьте в слив 1 стакан соды. Подождите 10 минут, затем залейте кипяток. Повторите процесс, добавив уксус или лимонный сок вместо соды. Это усилит эффект.

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