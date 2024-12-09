Как быстро и надолго избавиться от неприятного запаха из слива раковины

Вы узнаете:
- В чем причина появления неприятного запаха
- Как его убрать
Запах из слива раковины может доставлять немало неудобств, особенно если он напоминает запах канализации.
Главред расскажет, как устранить неприятный запах из сливной трубы раковины и какие средства помогут быстро справиться с проблемой.
Почему из кухонной раковины пахнет канализацией?
Проблема неприятного запаха из слива раковины может быть вызвана разными причинами, пишет портал Sante+.
- Скопление бактерий. Остатки пищи, жир, волосы и средства для мытья посуды накапливаются в сливе, создавая благоприятную среду для размножения бактерий.
- Плесень. Если трубы остаются влажными, плесень может начать расти, распространяя неприятный запах.
- Засоры. Даже небольшой засор может спровоцировать вонь, мешая правильному оттоку воды.
Что делать, если слив воняет?
Вот несколько проверенных способов, которые помогут избавиться от неприятного запаха:
Белый уксус или яблочный уксус.
- Наполните стакан объемом 200 мл уксусом.
- Вылейте уксус в слив и оставьте на 30 минут.
- Затем налейте кипяток, чтобы смыть остатки уксуса и засора.
Горячая вода с моющим средством.
- Доведите до кипения большую кастрюлю воды.
- Добавьте несколько капель средства для мытья посуды.
- Тщательно размешайте до образования пены.
- Медленно вылейте горячую мыльную воду в слив.
Сода и уксус.
- Насыпьте в слив 1 стакан соды.
- Подождите 10 минут, затем залейте кипяток.
- Повторите процесс, добавив уксус или лимонный сок вместо соды. Это усилит эффект.
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