Не все знают: сколько можно держать мокрую одежду в стиралке – точное время

Длительное пребывание мокрой одежды в стиральной машине может привести к образованию проблем.

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Можно ли оставлять мокрую одежду в стиральной машине? / Коллаж: Главред, фото: flickr

Самые главные ответы на вопросы:

Сколько времени можно держать мокрые вещи в машине

Что происходит с одеждой в стиральной машине за 12 часов

Как правильно ухаживать за стиральной машиной, чтобы избежать проблем с одеждой

Как часто бывало у каждого, стиральная машина уже выполнила свою миссию и выключилась, однако мокрую одежду забирать не хочется. Специалисты Теlegrafi отмечают, что иногда оставлять ее на ночь можно, но лучше этого избегать. Эксперты советуют не держать вещи в машине дольше 8-12 часов и вот, почему, объясняет Главред.

Почему нельзя оставлять мокрую одежду в стиральной машине?

Чтобы одежда оставалась свежей и не имела посторонних запахов, доставайте ее сразу после завершения цикла стирки.

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Если вы заснули или отсутствовали дома, это не станет проблемой, если время в пределах допустимого.

Длительное пребывание мокрой одежды в стиральной машине может привести к образованию неприятного запаха. Главная причина этого - бактерии и плесень, которые начинают активно развиваться во влажной среде.

Чистите стиральную машину регулярно и используйте качественные стиральные средства. Это поможет минимизировать риск неприятных запахов, даже если вы забыли о мокрой одежде.

Как избавиться от запаха в стиральной машине - инфографика / Главред

Что делать, если одежда после стирки пахнет плохо?

Если сомневаетесь, находилась ли одежда в машине слишком долго, просто понюхайте ее. Резкий неприятный запах сигнализирует о развитии плесени или бактерий.

Единственный выход в такой ситуации - перестирать вещи. Если запах остается, используйте специальные средства для удаления плесени и бактерий.

Что интересно, также ранее рассказывалось, какими подручными средствами можно постирать вещи.

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Сколько порошка сыпать в стиралку Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.

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