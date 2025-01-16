Не все знают: сколько можно держать мокрую одежду в стиралке – точное время

Самые главные ответы на вопросы:
- Сколько времени можно держать мокрые вещи в машине
- Что происходит с одеждой в стиральной машине за 12 часов
- Как правильно ухаживать за стиральной машиной, чтобы избежать проблем с одеждой
Как часто бывало у каждого, стиральная машина уже выполнила свою миссию и выключилась, однако мокрую одежду забирать не хочется. Специалисты Теlegrafi отмечают, что иногда оставлять ее на ночь можно, но лучше этого избегать. Эксперты советуют не держать вещи в машине дольше 8-12 часов и вот, почему, объясняет Главред.
Почему нельзя оставлять мокрую одежду в стиральной машине?
Чтобы одежда оставалась свежей и не имела посторонних запахов, доставайте ее сразу после завершения цикла стирки.
Если вы заснули или отсутствовали дома, это не станет проблемой, если время в пределах допустимого.
Длительное пребывание мокрой одежды в стиральной машине может привести к образованию неприятного запаха. Главная причина этого - бактерии и плесень, которые начинают активно развиваться во влажной среде.
Чистите стиральную машину регулярно и используйте качественные стиральные средства. Это поможет минимизировать риск неприятных запахов, даже если вы забыли о мокрой одежде.
Что делать, если одежда после стирки пахнет плохо?
Если сомневаетесь, находилась ли одежда в машине слишком долго, просто понюхайте ее. Резкий неприятный запах сигнализирует о развитии плесени или бактерий.
Единственный выход в такой ситуации - перестирать вещи. Если запах остается, используйте специальные средства для удаления плесени и бактерий.
Что интересно, также ранее рассказывалось, какими подручными средствами можно постирать вещи.
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Сколько порошка сыпать в стиралку
Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.
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