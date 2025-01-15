Почему в пачках от чипсов так много воздуха: эксперты указали на нюанс

Эксперты предлагают изменить стандарты упаковки чипсов.

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Как производители чипсов объясняют пустые пачки / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

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Почему пачки с чипсами наполнены воздухом

Действительно ли азот эффективно защищает продукт

Многих потребителей интересует, почему в пачках с чипсами так много "воздуха"? Ответ на этот вопрос дает Главред со ссылкой на ТСН.

Как объясняют производители, это вовсе не обычный воздух, а азот, который имеет ключевое значение для сохранения продукта. Азот предотвращает окисление чипсов, продлевает их срок годности и сохраняет хрусткость. Кроме того, воздушная прослойка защищает чипсы от повреждений во время транспортировки.

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Однако не все соглашаются с таким подходом. Как утверждают журналисты, фуд-фотограф из Новой Зеландии Генри Гаргривз провел эксперимент, который показал, что большое количество азота в упаковке не обеспечивает надлежащей защиты продукта. Он утверждает, что вакуумная упаковка могла бы быть более эффективной и практичной.

Гаргривз также отметил экологический аспект. Объемные пачки создают лишнюю нагрузку на транспортную систему, увеличивая углеродный след. Решением, по его мнению, могло бы стать уменьшение размера упаковки, что снизило бы количество отходов и сделало продукт более привлекательным для потребителей.

К слову, также недавно объяснялось, почему некоторые края чипсов зеленые.

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Что такое ТСН? ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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