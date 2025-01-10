Указывают на важный признак: для чего в твердый сыр вставляют цифры

Сегодня большинство данных о продукте указано на этикетке, однако в некоторых случаях пластиковые цифры до сих пор используются.

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Что означают странные цифры в сыре / Коллаж: Главред, фото из открытых источников, фото ua.depositphotos.com

Самое главное:

Зачем в твердом сыре оставляют пластиковые цифры

Откуда пошла такая традиция

Многие хотя бы раз замечали маленькие пластиковые, обычно голубые, цифры в твердом сыре. Хотя сегодня они появляются значительно реже, такие странные "сюрпризы" все еще случаются. Что же означают эти цифры? Ответ дает Главред со ссылкой на ТСН.

Откуда появились цифры в сыре?

Раньше пластиковые цифры служили маркировкой. Во времена, когда этикетки на продукции были редкостью, производители использовали штампы или эти самые пластиковые цифры, чтобы указать дату изготовления и другую информацию.

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Что означают пластиковые цифры на сыре?

Эти цифры внедряются в сырную головку еще на этапе созревания. Они обычно указывают на дату изготовления (в формате число/месяц) и на номер оператора-сыродела, который отвечает за производство.

Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

Такая маркировка помогает отслеживать партию продукта, если сыр оказался бракованным или испортился во время производства.

Цифры на сыре указывают именно на дату изготовления, которая определяет начало его "созревания".

Стоит также указать, что для каждого сорта сыра этот процесс длится разное количество времени, поэтому эти цифры не следует путать со сроком годности.

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