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Можно ли дважды кипятить воду в чайнике: эксперты дали окончательный ответ

Даяна Швец
8 января 2025, 21:20
217
Существуют слухи, что при повторном кипячении в воде уменьшается количество кислорода.
Чайник
Что будет, если кипятить воду несколько раз / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Можно ли кипятить воду несколько раз
  • Действительно ли увеличивается вред дважды прокипяченной воды

Существует распространенный миф, что вода, прокипяченная дважды, становится вредной из-за образования токсичных соединений.

Однако, несмотря на такие слухи, эксперты из немецкого института Фрезениуса объясняют, что многократное кипячение воды не делает ее опасной - ее состав остается неизменным, пишет Главред со ссылкой на Wprost.

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Уменьшается ли кислород в воде при повторном кипячении?

Некоторые источники утверждают, что при повторном кипячении в воде уменьшается количество кислорода. Хотя это правда, ученые отмечают, что концентрация растворенного кислорода важна для гидробиологии, но не влияет на питание человека.

"Это всего лишь теория. Второе кипячение не сделает ее ядовитой или токсичной, не выделит вредных соединений, но убьет микроорганизмы. Если она ранее была загрязнена, то да, это проблема, но микробы погибают при первом кипячении", - считает ученые Лукаш Саковский.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Когда вода может стать опасной?

Опасность может возникнуть, если вода долго стоит в чайнике без использования. В такой воде могут размножаться микроорганизмы.

Ученые обращают внимание, что прокипячение наоборот - эффективно уничтожает эти микробы, поэтому если вы не уверены в свежести воды, лучше вскипятить ее повторно.

Более того, эксперты подчеркивают, что повторное кипячение абсолютно не меняет вкуса воды. Зато ее можно вполне безопасно использовать для приготовления чая, кофе или других напитков.

К слову, недавно рассказывалось, для чего обдавать перец кипятком. Эксперты объяснили, как сделать перец мягче, нежнее и ароматнее.

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Что за издание - Wprost?

Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

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