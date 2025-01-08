Антикварный комод с сюрпризом: женщина была ошеломлена - что она там нашла

О чем речь:
- Техаска нашла фарфор Hermes в антикварном комоде
- Как женщина выкрутилась из ситуации
Жительница Техаса Аманда ДеВитт, приобрела антикварный комод эпохи Людовика XVI за небольшую часть его реальной стоимости. А когда открыла его, была шокирована неожиданной находкой.
В своем TikTok она рассказала, что внутри комода обнаружила 13 коробок Hermes и одну коробку Tiffany.
Как оказалось, в коробках был целый набор фарфоровой посуды Hermes China в идеальном состоянии.
"Это буквально то, из чего сделаны мечты", - рассказала Аманда, показывая зрителям золотые узоры на тарелках и добавляя, что набор состоит из 12 больших и меньших тарелок.
@itsamandadewitt Когда я говорю, что отперла этот шкаф и моя челюсть ударилась об пол!!! #facebookmarketplace#louisxvi#antiques#storytime#hermes#hermeschina#facebookmarketplacefinds#louisxvifurniture♬ оригинальный звук - Amanda DeWitt
Однако, несмотря на вспышку счастья, Аманда не могла понять, оставил ли продавец эти вещи намеренно или это произошло случайно.
Чтобы разрешить ситуацию, она связалась с продавцом и сообщила о находке.
"Мне положено иметь хорошую карму за то, что я ей рассказала", - отметила Аманда в видео.
Позже выяснилось, что бывшая владелица комода просто забыла о фарфоре.
Женщина попросила вернуть его, поэтому Аманда решила отдать находку. Во втором видео Аманда с юмором рассказала, что радость от неожиданной находки была недолгой.
"Было весело, пока это продолжалось... Но она все же попросила забрать фарфор после моего сообщения", - добавила она.
История быстро стала популярной в соцсетях. Пользователи восхищались честностью Аманды, а некоторые предполагали, что карма обязательно вознаградит ее за такой поступок.
Это далеко не первый случай, когда на барахолках находят ценные вещи. Ранее уже рассказывалось, что женщина купила в секонде за смешную цену дизайнерский трофей.
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Что такое антиквариат?
Антикварные вещи (Антиквариат) - культурные ценности, как объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение, подлежащие сохранению, воспроизведению и охране и созданные более 50 лет назад, в том числе:
а) предметы и документы, связанные с развитием общества и государства, историей науки, искусства и техники, а также с жизнью и деятельностью выдающихся лиц, государственных, политических и общественных деятелей;
б) художественные произведения, в том числе:
оригинальные художественные произведения живописи, графики и скульптуры, картины и рисунки полностью ручной работы на любой основе и из любых материалов;
оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов;
гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы, произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе изделия традиционных народных промыслов и другие художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов;
в) составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства;
г) редкие рукописи, печатные издания и документальные памятники, в том числе инкунабулы и другие издания, представляющие собой историческую, художественную, научную и культурную ценность;
г) архивные документы, включая кино-, фото-, фонодокументы;
д) уникальные и редкие музыкальные инструменты;
е) старинные монеты и другие предметы коллекционирования, пишет Википедия.
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