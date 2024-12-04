Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Удивительная находка": женщина купила в секонде за смешную цену дизайнерский трофей

Даяна Швец
4 декабря 2024, 14:30
223
Блогерша нашла известный модный джемпер в секондхенде в 40 раз дешевле, чем в оригинальном фирменном магазине.
Женщина нашла очень модную вещь на секондхенде
Женщина нашла очень модную вещь на секондхенде / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

  • Блогерша нашла на секондхенде джемпер от знаменитого бренда Ralph Lauren
  • Новая модель такой одежды стоит космически - около 800 фунтов стерлингов

Во время очередного будничного похода в секондхенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren, пишет Главред.

Деталями она поделилась в видео на своей тикток-странице charityshoplife.

видео дня

Что интересно, цена в секондхенде на джемпер была довольно дорогой, как для подержанной одежды - 20 фунтов стерлингов (около 1000 гривен).

Однако, по сравнению с новым джемпером Ralph Lauren, это просто копейки. Новейшая модная олимпийка стоит около 800 фунтов стерлингов (примерно 42 400 гривен).

@charityshoplife

Это может быть наша лучшая находка из благотворительного магазина ?

♬ Bossa Nova Brazil - Lofi Danny

После того, как женщина рассказала о находке в Сети, комментарии взорвались обсуждениями.

"Удивительная находка", - пишут в комментариях.

Однако по мнению некоторых пользователей, одежда имеет изношенный вид, что могло повлиять на снижение цены.

Кстати, также эксперты рассказывали, как найти антиквариат на секонд-хендах. Существует несколько полезных советов и секретов, как стать настоящим "охотником за сокровищами" на таких рынках.

Больше новостей об интересных вещах из секондхенда:

Чем пахнет одежда из секонд-хенда?

Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.

Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шопинг секонд-хенд TikTok интересные новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пополнение ПВО от стран НАТО: Украина может получить 20 систем до конца года - МИД

Пополнение ПВО от стран НАТО: Украина может получить 20 систем до конца года - МИД

15:02Украина
У Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине - СМИ

У Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине - СМИ

13:44Мир
Не на 20, и не на 30 гривен: в Украине значительно вырастут цены на сигареты

Не на 20, и не на 30 гривен: в Украине значительно вырастут цены на сигареты

13:03Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Страх закрадывается изрядно": Сергей Притула перенес пять операций - детали

"Страх закрадывается изрядно": Сергей Притула перенес пять операций - детали

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря

Водителям грозит штраф за вождение в неправильной обуви: что известно

Водителям грозит штраф за вождение в неправильной обуви: что известно

Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно

Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно

Известковый налет на чайнике просто "растает": назван копеечный способ очистки

Известковый налет на чайнике просто "растает": назван копеечный способ очистки

Последние новости

15:18

НАТО даст Украине все системы ПВО, которые могут предоставить – Рютте

15:17

Город на Донбассе под угрозой падения: эксперт рассказал, когда будет главная битва

15:15

Армия РФ не может наступать по всей линии фронта: в ГУР озвучили причину

15:10

За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют

15:02

Пополнение ПВО от стран НАТО: Украина может получить 20 систем до конца года - МИД

У Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - КлочокУ Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - Клочок
14:53

Экс-жена Виталия Кличко посветила заспанным личиком без ретуши и мэйкапа

14:39

Какой кувшин наполнится водой первым: головоломка на внимательность

14:30

"Удивительная находка": женщина купила в секонде за смешную цену дизайнерский трофей

14:23

Не просто для красоты: почему у некоторых сыров есть дырки

Реклама
14:15

Отключение света в Украине — графики на среду 4 декабря

14:12

Армия РФ расширяет фланги на Харьковщине: депутат предупредил об опасности для Изюма

13:48

В Украине хотят ввести новый дорожный знак: что он означает

13:44

У Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине - СМИ

13:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

13:03

Не на 20, и не на 30 гривен: в Украине значительно вырастут цены на сигареты

13:03

Проект "Здійсни мрію" от 1+1 media помог сыну павшего героя встретиться с Евгением Клопотенко

12:53

Повышение налогов для ФЛП перенесли: когда исторический закон вступит в силу

12:46

В российском плену погиб глава Днепрорудного Евгений Матвеев

12:40

"Прекратите": Жадан резко отреагировал на вопрос о романе с СоловийВидео

12:30

Серьезные разрушения в Грозном: дрон попал в казарму спецназа Кадырова - детали

Реклама
12:28

Защита от атак РФ на границе с Украиной: в Польше объяснили, что будет покрывать ПВО

11:45

Собрали 300 лодок для пересечения Днепра: армия РФ готовится наступать на Херсон - FT

11:15

США готовятся к новой войне: Трамп хочет разорвать связь России и Китая - Клочок

11:12

Рада разрешила конфискацию автомобилей: за какие нарушения можно остаться без колес

10:27

Ирландец в Дубае доигрался: почему ему грозит тюрьма из-за нескольких эмоджи

10:14

Немецких солдат могут отправить в Украину: Бербок назвала условие

10:04

Не оружие, а декларация: военный США назвал, что переломит ход войны в Украине

09:35

Звезду фильма "Москва слезам не верит" госпитализировали в тяжелом состоянии - СМИ

09:28

Круто "дают по зубам" врагу: армия РФ в панике из-за продвижения ВСУ на Курщине

09:02

Пропагандист Такер Карлсон приехал в Москву и пожаловался на США и Зеленского

08:42

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:35

Сирийская катастрофа Путина: почему свержение Асада больно ударит по Россиимнение

08:33

Внук Пугачевой решился на серьезный шаг и открыто похвастался решением

08:33

Один из плацдармов уже зачищен: ВСУ улучшили свои позиции на ключевом направлении

08:02

Дроны атаковали РФ: взрывы были слышны в районе авиабазы Дягилево в Рязани

08:00

Последний шанс "хромой утки": как Шольц использует визит в Киевмнение

06:51

Членство Украины в НАТО: две страны не готовы предоставить Киеву приглашение - СМИ

06:10

Почему специальный представитель Трампа не будет сильно "воевать" за мирмнение

06:00

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря

05:57

Гороскоп на завтра 5 декабря: Стрельцам - невероятная прибыль, Рыбам - трудный выбор

Реклама
05:03

Эксперты призвали промыть окна раствором из уксуса в декабре: для чего это нужно

04:30

Для праздничного настроения: какие фильмы посмотреть на Новый год - ТОП-7

04:05

Китай может начать большую войну: появился пугающий сценарий

03:45

Можно ли убирать в день Варвары: важные приметы 4 декабря

03:32

За 30 секунд: как сделать кислые мандарины сладкими - секретный прием

02:45

Гороскоп Таро на 2025 год для Овнов: когда придут деньги, а когда - большая удачаВидео

01:30

Копал для нее могилу и просил прощения в песне: умерла мама ЭминемаВидео

01:22

Может ли Путин нарваться на Томагавки: эксперт о непредсказуемом ответе Трампа

00:19

"Кричала от адской боли": Злата Огневич встала на опасную дорожку

03 декабря, вторник
23:55

Мирные переговоры Украины с РФ: в НАТО выдвинули неожиданное предложение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять