"Удивительная находка": женщина купила в секонде за смешную цену дизайнерский трофей

Блогерша нашла известный модный джемпер в секондхенде в 40 раз дешевле, чем в оригинальном фирменном магазине.

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Женщина нашла очень модную вещь на секондхенде / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Блогерша нашла на секондхенде джемпер от знаменитого бренда Ralph Lauren

Новая модель такой одежды стоит космически - около 800 фунтов стерлингов

Во время очередного будничного похода в секондхенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren, пишет Главред.

Деталями она поделилась в видео на своей тикток-странице charityshoplife.

видео дня

Что интересно, цена в секондхенде на джемпер была довольно дорогой, как для подержанной одежды - 20 фунтов стерлингов (около 1000 гривен).

Однако, по сравнению с новым джемпером Ralph Lauren, это просто копейки. Новейшая модная олимпийка стоит около 800 фунтов стерлингов (примерно 42 400 гривен).

После того, как женщина рассказала о находке в Сети, комментарии взорвались обсуждениями.

"Удивительная находка", - пишут в комментариях.

Однако по мнению некоторых пользователей, одежда имеет изношенный вид, что могло повлиять на снижение цены.

Кстати, также эксперты рассказывали, как найти антиквариат на секонд-хендах. Существует несколько полезных советов и секретов, как стать настоящим "охотником за сокровищами" на таких рынках.

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Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

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