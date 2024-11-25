Бактерии и запах исчезнут мгновенно: 5 способов очистить одежду из секонд-хенда

Купленную одежду в секонд-хенде следует стирать отдельно от обычного белья, чтобы снизить риск перекрестного загрязнения одежды.

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Чем постирать вещи из секонд-хенда / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно дезинфицировать вещи из секонд-хенда

Чем постирать одежду из стоковых магазинов

Покупка вещей в секонд-хенде позволяет найти уникальные вещи по очень доступным ценам и собрать по-настоящему эксклюзивный образ. Однако любая вещь, приобретенная в стоковых магазинах нуждается в дезинфекции. Главред узнавал, как правильно стирать одежду из секонд-хенда.

Аллан Рооз, владелец прачечной, уверяет, что дезинфицировать вещи из магазинов не так сложно, как кажется, передает MarthaStewart.

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Способ 1: Машинная стирка

Для большинства подержанных предметов достаточно стандартной стирки в стиральной машине, чтобы очистить их, продезинфицировать и подготовить к повторному использованию. Во время первой стирки рекомендуется стирать эти вещи отдельно от обычного белья.

Способ 2: Очистка паром

Деликатные ткани, такие как кружево, шифон и кашемир, можно дезинфицировать с помощью пара или сушилки. Паровая обработка или сушка в сушильной машине - отличный способ уничтожить бактерии, избавиться от запахов и выровнять заломы.

Способ 3: Замораживание

Этот метод поможет снизить интенсивность едкого запаха формальдегида и уничтожит бактерии. Для этого поместите вещи из секонд-хенда в пакет и отправьте в морозилку. Подержите в холоде несколько часов. После чего достаньте и замочите в холодной воде. Через несколько часов следует постирать вещь в горячей воде.

Зимой дополнительным этапом может быть развешивание одежды на ночь на морозной погоде. Этот шаг следует выполнять перед тем, как поместить вещи в морозильную камеру.

Способ 4: Использование нашатырного спирта

Чтобы устранить запах секонд-хенда, возьмите нашатырный спирт и разведите 1 столовую ложку 10% спирта в 5 литрах теплой воды и поместите туда одежду. Время замачивания зависит от типа ткани. Вещи из натуральной ткани держите в растворе 1 час, из синтетической - 6 часов. После замачивания просушите одежду на свежем воздухе.

Способ 5: Использование раствора с уксусом

Метод с уксусом является популярным благодаря его естественным дезинфицирующим свойствам и легкости в использовании. Для этого метода в 10 л горячей воды разведите 100 мл уксуса и добавьте 50 г пищевой соды. В полученном растворе замочите вещи из секонд-хенда на 8-12 часов, затем прополощите вещи.

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Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

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