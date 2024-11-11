Отличный шанс сэкономить: какие вещи лучше покупать 'б/у' в секонд-хенде

Ключевые пункты материала:
- Какие вещи лучше покупать бывшими в употреблении
- Почему одежда из секонд-хенда - это экологично и хорошо для природы
Покупая товары для дома, многим хочется выбрать абсолютно новые вещи, ведь гарантия на свежую покупку добавляет уверенности. Часто усиливают это решение яркие рекламные сообщения, которые привлекают внимание к новинкам, однако обычно - это не более, чем маркетинговые сети.
Вот несколько категорий, на которых можно сэкономить, выбрав б/у варианты, от экспертов marthastewart.
Как подчеркивает Главред, покупка вещей уже ранее использованных - это экологично, экономно и, как правило, более выгодно. А многие сайты позволяют выбирать между новыми и б/у вещами, с указанием состояния товаров, что экономит время на поисках.
Кухонная техника
Секонд-хенд техника для кухни, например миксеры, блендеры или кофеварки, часто выполняет свои функции не хуже новой. Высококачественные приборы быстро теряют стоимость после первой покупки, однако всегда можно найти выгодные варианты с отличными характеристиками.
Одежда
Современная проблема с текстильными отходами делает б/у одежду идеальным выбором. В комиссионных и онлайн-магазинах секонд-хенда можно найти как трендовые, так и дизайнерские вещи по значительно более низким ценам.
Кроме того, в местных комиссионных магазинах доступны уникальные качественные вещи, включая винтажные сумки, что позволяет обновить гардероб без лишних затрат и вреда для природы. Секонд-хенд одежда - это экологично, модно и экономно.
Книги
Для активных читателей покупка книг, которые уже кто-то читал - это отличный способ сэкономить и минимизировать отходы. Поскольку книги быстро обесцениваются, лучше всего искать их в библиотеках на распродажах.
Декор и искусство
Современный декор быстро теряет популярность и, соответственно, стоимость, поэтому приобретение винтажных предметов декора может быть выгоднее. Посещение распродаж, секонд-хендов и аукционов дает возможность найти уникальные предметы, которые подчеркнут индивидуальность интерьера и придадут пространству характера.
Музыкальные инструменты
Если планируете освоить новый музыкальный инструмент, стоит попробовать б/у вариант. Это позволяет попробовать занятия без лишних затрат на новый. Уже ранее использованные инструменты также помогают получить качественный звук. Попробовав себя в чем-то новом, вы сможете убедиться в своем желании продолжать заниматься таким хобби.
Автомобили
Покупка нового автомобиля нередко не оправдывает себя с финансовой точки зрения, ведь с момента выезда из салона авто резко обесценивается. Б/у автомобиль с небольшим пробегом может быть отличным выбором, ведь он стоит дешевле и одновременно обеспечивает надежную езду.
Детские игрушки
Игрушки для детей можно легко найти в отличном состоянии на рынке секонд-хенд товаров. Некоторые сложные конструкции, например детские кухни, удобнее приобрести уже в собранном виде. Выбирая такие игрушки, стоит только убедиться, что они соответствуют современным стандартам безопасности.
Итак, покупка б/у вещей не только помогает сэкономить, но и уменьшает негативное влияние на окружающую среду, делая покупки более сознательными.
Однако есть и такие вещи, которые нельзя покупать в секонд-хенде. Эксперты предупреждают, что есть опасность принести домой то, что должно было бы остаться в магазине.
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Чем пахнет одежда из секонд-хенда?
Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.
Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.
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