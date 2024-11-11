Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Отличный шанс сэкономить: какие вещи лучше покупать "б/у" в секонд-хенде

Даяна Швец
11 ноября 2024, 20:45
236
Большинство подержанных или почти новых товаров имеют хорошее состояние, работают не хуже новых, но стоят значительно дешевле.
Отличный шанс сэкономить: какие вещи лучше покупать 'б/у' в секонд-хенде
Какие вещи экономнее брать бывшими в употреблении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые пункты материала:

  • Какие вещи лучше покупать бывшими в употреблении
  • Почему одежда из секонд-хенда - это экологично и хорошо для природы

Покупая товары для дома, многим хочется выбрать абсолютно новые вещи, ведь гарантия на свежую покупку добавляет уверенности. Часто усиливают это решение яркие рекламные сообщения, которые привлекают внимание к новинкам, однако обычно - это не более, чем маркетинговые сети.

Вот несколько категорий, на которых можно сэкономить, выбрав б/у варианты, от экспертов marthastewart.

видео дня

Как подчеркивает Главред, покупка вещей уже ранее использованных - это экологично, экономно и, как правило, более выгодно. А многие сайты позволяют выбирать между новыми и б/у вещами, с указанием состояния товаров, что экономит время на поисках.

Кухонная техника

Секонд-хенд техника для кухни, например миксеры, блендеры или кофеварки, часто выполняет свои функции не хуже новой. Высококачественные приборы быстро теряют стоимость после первой покупки, однако всегда можно найти выгодные варианты с отличными характеристиками.

Одежда

Современная проблема с текстильными отходами делает б/у одежду идеальным выбором. В комиссионных и онлайн-магазинах секонд-хенда можно найти как трендовые, так и дизайнерские вещи по значительно более низким ценам.

Кроме того, в местных комиссионных магазинах доступны уникальные качественные вещи, включая винтажные сумки, что позволяет обновить гардероб без лишних затрат и вреда для природы. Секонд-хенд одежда - это экологично, модно и экономно.

Книги

Для активных читателей покупка книг, которые уже кто-то читал - это отличный способ сэкономить и минимизировать отходы. Поскольку книги быстро обесцениваются, лучше всего искать их в библиотеках на распродажах.

Декор и искусство

Современный декор быстро теряет популярность и, соответственно, стоимость, поэтому приобретение винтажных предметов декора может быть выгоднее. Посещение распродаж, секонд-хендов и аукционов дает возможность найти уникальные предметы, которые подчеркнут индивидуальность интерьера и придадут пространству характера.

Средство от пятен на одежде инфографика
Средство от пятен на одежде - инфографика / Инфографика Главред

Музыкальные инструменты

Если планируете освоить новый музыкальный инструмент, стоит попробовать б/у вариант. Это позволяет попробовать занятия без лишних затрат на новый. Уже ранее использованные инструменты также помогают получить качественный звук. Попробовав себя в чем-то новом, вы сможете убедиться в своем желании продолжать заниматься таким хобби.

Автомобили

Покупка нового автомобиля нередко не оправдывает себя с финансовой точки зрения, ведь с момента выезда из салона авто резко обесценивается. Б/у автомобиль с небольшим пробегом может быть отличным выбором, ведь он стоит дешевле и одновременно обеспечивает надежную езду.

Детские игрушки

Игрушки для детей можно легко найти в отличном состоянии на рынке секонд-хенд товаров. Некоторые сложные конструкции, например детские кухни, удобнее приобрести уже в собранном виде. Выбирая такие игрушки, стоит только убедиться, что они соответствуют современным стандартам безопасности.

Итак, покупка б/у вещей не только помогает сэкономить, но и уменьшает негативное влияние на окружающую среду, делая покупки более сознательными.

Однако есть и такие вещи, которые нельзя покупать в секонд-хенде. Эксперты предупреждают, что есть опасность принести домой то, что должно было бы остаться в магазине.

Еще полезных новостей:

Чем пахнет одежда из секонд-хенда?

Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.

Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

музыка авто кухня книги секонд-хенд автомобили одежда
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До Днепропетровской области уже 9 км: лейтенант ВСУ сделал неутешительное заявление

До Днепропетровской области уже 9 км: лейтенант ВСУ сделал неутешительное заявление

22:21Украина
РФ готовится подорвать дамбу в Запорожской области, зная, что рядом много домов

РФ готовится подорвать дамбу в Запорожской области, зная, что рядом много домов

21:17Украина
"Не дают им двигаться": сколько солдат РФ задействовано на Курщине - Зеленский

"Не дают им двигаться": сколько солдат РФ задействовано на Курщине - Зеленский

20:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Россияне рвут и мечут: Валерий Меладзе принял важное решение - что произошло

Россияне рвут и мечут: Валерий Меладзе принял важное решение - что произошло

Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:31

Известная актриса впервые заговорила про отца своего второго ребенка

22:21

До Днепропетровской области уже 9 км: лейтенант ВСУ сделал неутешительное заявление

22:20

Большинство заблуждается: можно ли заливать воду в бачок омывателя стекла в авто

22:04

Разговор Трампа с Путиным: в Британии заметили "хороший знак", детали

22:01

Елена Зеленская призналась, что родители были против ее выбора - детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:28

Банки планируют переписывать курс доллара: к чему готовиться украинцам

21:21

Как упаковать чемодан легко и без нервов: несколько малоизвестных лайфхаков

21:17

РФ готовится подорвать дамбу в Запорожской области, зная, что рядом много домов

21:08

Как почистить барабан стиральной машины: лайфхак с лимоном "разорвал" TikTok

Реклама
20:45

Отличный шанс сэкономить: какие вещи лучше покупать "б/у" в секонд-хенде

20:39

"Не дают им двигаться": сколько солдат РФ задействовано на Курщине - ЗеленскийВидео

19:54

"У людей не включается мозг": сына Узелкова захейтили в Сети из-за смерти отца

19:53

РФ готовит штурмы в Запорожской области: какие изменения могут произойти в ближайшие дни

19:43

Ежедневные отключения света: Харченко объяснил, повлияет ли имитация атак РФ на систему

19:42

Уже в ноябре: в Украине вырастет цена на популярный продукт - какая причина

19:26

Почему коты так любят спать на подушках своих хозяев: ответ очень не очевиден

19:12

"Учительскую тысячу" получат не все: кто не попал в список

19:10

О Трампе и его политикемнение

19:01

Снег, дожди, мороз: Украину скоро атакует зимняя погода

18:56

Путин этого ждал: со стороны РФ нависает новая угроза, но выход есть - Бербок

Реклама
18:53

Брали взятки до 10 тысяч долларов: задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВКФото

18:51

Наталья Могилевская "наехала" на Игоря Кондратюка из-за Тины Кароль

18:36

Под Курахово армия Украины под постоянной атакой РФ: в ВСУ раскрыли ситуацию

18:12

Тотальное поражение: ситуация на Курщине обернулась катастрофой для РФ

18:08

Когда знак "Остановка запрещена" не работает: в полиции дали четкое объяснение

18:08

Под угрозой не только Донецкая область: в ОГА сказали, чего ждать от подрыва дамбы

18:00

Только человек с "орлиным зрением" прочитает число за 4 секунды: сложная загадка

17:48

"Развязанные руки" у Байдена: Украина ждет разрешения на удары вглубь РФ - Подоляк

17:30

Почти 1,5 тысячи за сутки: враг прокладывает путь собственными телами - Гетьман

17:12

Как очистить футболку от принта: 4 простых способа удаления печати с ткани

17:00

Комплексная программа против российских КАБов: Зеленский провел важнейшую Ставку

16:59

В опасности большой город: Россия выбрала новые цели для ударов по гражданским - BILD

16:55

Горячая или холодная: в какую воду опускать картошку при варке

16:48

Политика Евросоюза существенно изменится после победы Трампа: что предполагается

16:48

Польша создаст специальный союз с Британией, чтобы спасти Украину от Трампа - СМИ

16:32

РФ использует новую тактику воздушных атак: эксперт описал хитрый план оккупантов

16:25

"Должно быть влечение и желание": Клопотенко рассказал про романтику с мужчинами

16:18

Опасные сети манипуляций: как не попасться и распознавать скрытое влияние

16:12

У Украины есть несколько месяцев: Киев готовится к возможному окончанию войны - Reuters

16:06

"Потеря города — вопрос времени": аналитики рассказали о ситуации на Донбассе

Реклама
15:47

Угощали мороженым и генеральским салом: звезда "Успеть до 30" раскрыла, как снимали второй сезон сериала

15:46

Какая разница между фильтрованным пивом и нефильтрованным: простое объяснение

15:21

От чистки салона до разморозки: как можно использовать отпариватель для одежды

15:17

ВСУ пошли в контратаку: Снегирев рассказал об успехах на Лиманском направлении

15:02

Войска РФ подорвали дамбу Кураховского водохранилища: вода подступает к селам

15:00

В России сообщили о крупной поставке партии истребителей Су-57 и Су-35С

14:58

Оккупанты, вероятно, в упор расстреляли двух украинских пленных - Лубинец

14:51

"Угроза преждевременных родов": юная жена Остапчука попала в больницу

14:41

Скрыла миллионные доходы: чиновнице Львовского МСЭК предъявили подозрение

14:33

Десантники ВСУ уничтожили "элитных" солдат РФ: поля усеяны техникой и "двухсотыми"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять