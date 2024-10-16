Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

У микробов нет шансов: какие вещи из секонд-хенда следует всегда дезинфицировать

Даяна Швец
16 октября 2024, 11:17
23
Дезинфекция обеспечивает чувство чистоты и уверенности в том, что вещь безопасна для здоровья, особенно когда ее носили другие люди.
секонд-хенд
Какие секонд-вещи лучше дезинфицировать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pixabay.com

Всегда приятно находить интересные вещи в секонд-хенде, но перед тем как их использовать дома, важно убедиться, что они хорошо очищены и продезинфицированы. Вот несколько полезных советов от экспертов realsimple, как безопасно очищать различные вещи, чтобы они долго служили и какие именно предметы надо дезинфицировать перед использованием.

Чем пахнет одежда из секонд-хенда?

Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.

Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

видео дня

Одежда

Перед стиркой секонд-хенд одежды важно обращать внимание на этикетки с инструкциями по уходу. Некоторые вещи, такие как пальто, жакеты или одежда с украшениями, лучше отдать в химчистку. Но другие вещи, которые можно стирать, можно обработать дома.

После покупки проверьте этикетку еще раз и следуйте инструкциям по стирке. Рекомендуется стирать каждую вещь отдельно, чтобы избежать линьки. Используйте прохладную воду и стиральный порошок, добавляя дезинфицирующее средство или белый уксус до последнего полоскания для уничтожения бактерий.

Средство от пятен на одежде инфографика
Средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

Обувь

Если вы приобрели обувь в секонд-хенде, особое внимание стоит уделить внутренней части. По возможности замените стельки и используйте дезинфицирующий спрей, чтобы уничтожить бактерии и грибки. Можно также использовать раствор спирта с водой для обработки внутренних поверхностей.

Для внешней части обуви подберите соответствующие средства для очистки в зависимости от материала: щетка для грязи, мягкое моющее средство для ткани или кондиционер для кожи.

Постельное белье

Простыни, одеяла и другие постельные принадлежности можно стирать согласно инструкциям на этикетке. Для более эффективной дезинфекции добавляйте к последнему полосканию уксус или специальное дезинфицирующее средство. Если речь идет о старинных одеялах, их лучше стирать вручную в холодной воде с мягким средством.

Скатерти, подушки и шторы

Большинство скатертей можно стирать в машинке или вручную. Чтобы отбелить пожелтевшие ткани, можно замочить их в растворе кислородного отбеливателя.

Подушки, шторы и другие тканевые изделия можно очищать локально, а затем обрабатывать паром для дезинфекции и удаления запахов. Важно дать им хорошо высохнуть перед использованием.

Мягкая мебель

Для очистки мягкой мебели сперва пропылесосьте ее, уделяя внимание каждому уголку. Для удаления пятен используйте средство для обивки.

Для дезинфекции можно воспользоваться пароочистителем, или легким распылением дезинфицирующего спрея, после чего дайте мебели высохнуть на воздухе.

Деревянная и металлическая мебель

Для очистки деревянной мебели используйте раствор теплой воды с жидкостью для мытья посуды. Протрите все поверхности микрофибровой тканью, а для сильных загрязнений используйте немного больше усилий.

После очистки можно восстановить блеск с помощью масла или полироля.

Металлическую мебель можно мыть так же, а для удаления пятен с хрома используйте уксусно-водный раствор.

Стекло и посуда

Прочную стеклянную или металлическую посуду можно мыть в посудомоечной машине. Для деликатных вещей, таких как хрусталь или ножи с полыми ручками, лучше выбрать ручное мытье в теплой воде с моющим средством.

Декоративные предметы

  • Стеклянные, керамические и фарфоровые предметы, если их можно мыть, чистят в теплой мыльной воде, а затем тщательно высушивают.
  • Металлические предметы можно мыть в воде или осторожно протирать влажной тканью.
  • Книги очищают с помощью мягкой ткани, а для удаления запаха можно использовать пищевую соду.

Другие интересные новости об одежде и шопинге

Главред рассказывал, в чем разница между стоком и секонд-хендом. Хотя оба понятия связаны с одеждой по доступным ценам, между этими двумя магазинами есть существенная разница.

Также существуют лайфхаки, которые действуют на все сто, как почистить обувь из нубука. Она выглядит элегантно и стильно, но требует особого ухода.

Кроме этого, рассказывалось, какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде. Множество людей любят находить скрытые сокровища во время шопинга в секонд-хенде, однако есть опасность принести домой то, что должно было бы остаться в магазине.

А с некоторыми секонд-вещами все гораздо серьезнее и опаснее - они приносят несчастья.

Другие интересные новости о секондах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шопинг обувь секонд-хенд мебель посуда линия одежды женская обувь одежда
Реклама

Главное за день

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

11:03Украина
Зеленский представит план победы в Раде не полностью: в ОП назвали причину

Зеленский представит план победы в Раде не полностью: в ОП назвали причину

09:48Украина
Большой город на Юге полностью остался без света - что известно

Большой город на Юге полностью остался без света - что известно

09:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Где ошибка на картинке - надо дать ответ за 5 секунд: самая лучшая загадка на внимательность

Где ошибка на картинке - надо дать ответ за 5 секунд: самая лучшая загадка на внимательность

Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Последние новости

11:45

"Рамштайна" больше не будет": в НАТО готовятся кардинальные решения - Кулик

11:29

Матери путинистки Шукшиной стало хуже

11:17

У микробов нет шансов: какие вещи из секонд-хенда следует всегда дезинфицировать

11:16

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумфВидео

11:15

"На грани возможного": командир раскрыл серьезную проблему для ВСУ на фронте

Украину ждет битва за три города Донбасса, в 2025-м война может остановиться – СтупакУкраину ждет битва за три города Донбасса, в 2025-м война может остановиться – Ступак
11:11

РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке - СМИ

11:06

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Обезьянам - беспокойство, Лошадям - неудачи

11:03

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

10:36

Что вы увидели первым: иллюзия за 5 минут покажет, насколько вы креативны

Реклама
10:23

Что можно сделать из старых картонных коробок: интересная идея для сада

10:19

"Будет напряжение на 1000 км границы": эксперт назвал шаг, который может навредить Украине

10:15

400 г фарша и гора котлет на столе: самый оригинальный рецепт - безумно вкусноВидео

09:48

Зеленский представит план победы в Раде не полностью: в ОП назвали причину

09:43

Стали мишенью для HIMARS: ВСУ ударили по оккупантам на полигоне на Запорожье

09:34

"Адель-модель": поклонники растаяли от крутого наряда маленькой дочери Лилии Ребрик

09:19

Потери России в Украине - официальные данные на 16 октября

09:16

Виктор Павлик назвал новую молодую фаворитку

09:00

Большой город на Юге полностью остался без света - что известно

09:00

Формат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - Клочок

08:39

Россияне модернизировали ударные БпЛА типа "Shahed": в чем опасность - ISW

Реклама
08:11

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Кто собрался воевать за россиян в Украине?мнение

08:04

Киев отбил атаку дронов, но угроза еще не миновала: о чем предупредили в КГВА

07:58

"Совсем в позорной ситуации": стало известно, что сейчас происходит с Олегом Винником

07:55

Почти 140 ракет и дронов: РФ нанесла массированный удар по Украине - сколько сбили

07:46

Армия РФ оккупировала Островское и продвинулась возле Торецка - Deep State

07:05

"Странного" динозавра за 5 секунд найдет только остроглазый гений: загадка на внимательность

07:02

В Пентагоне объяснили, почему не будут сбивать российские ракеты над Украиной

06:10

Как Путину удалось нас втянуть в войну на истощениемнение

05:55

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

05:16

Ни одного насекомого не останется: продукт, который навсегда избавится от плодовых мушекВидео

04:36

Вооружение, авиация и люди: Ступак рассмотрел возможность контрнаступления ВСУ

03:30

Исповедь Лопес стала сюрпризом: как Аффлек отреагировал на откровения Джей Ло про их развод

03:10

ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине: вспыли удивительные подробности

03:02

"Веселые и игривые": ТОП-5 пород собак, которые идеально подходят для детейВидео

02:30

Полетят сотни ракет и дронов: генерал предупредил о массированном ударе РФВидео

02:00

"Лучше всего": Настя Каменских показала, с кем обнимается без Потапа

01:30

"Теряем там лучших ребят": эксперт прокомментировал потери ВСУ на Курщине

00:16

В Украине может вырасти тариф на электроэнергию: сколько придется платитьВидео

15 октября, вторник
23:05

В Киеве гремят взрывы: столица под атакой Шахедов

Реклама
22:40

С российским газом прощаются: ЕС готов завершить транзит топлива РФ через Украину

22:38

Появилась вялая реакция Белого дома на участие войск КНДР в войне против Украины

22:27

"Путин очень щедрый": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

22:09

Кремль создал новый союз для продолжения войны в Украине - Подоляк

22:07

Угрожал и унижал военных: все подробности скандала в "Асгарде" и реакция командованияВидео

21:56

"До чего докатилась": молодая жена молчуна Цекало тает на глазах

21:56

Россия начала атаку на Украину: в двух областях прогремели взрывы

21:34

13 ножевых и клиническая смерть: Дядя Жора рассказал, как влез в драку

21:32

В сети появилось редкое архивное фото Юлии Тимошенко - как она выглядела

21:28

В Украине вводят ограничение скорости движения: когда начнут действовать правила

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять