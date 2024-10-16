У микробов нет шансов: какие вещи из секонд-хенда следует всегда дезинфицировать

Дезинфекция обеспечивает чувство чистоты и уверенности в том, что вещь безопасна для здоровья, особенно когда ее носили другие люди.

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Какие секонд-вещи лучше дезинфицировать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pixabay.com

Всегда приятно находить интересные вещи в секонд-хенде, но перед тем как их использовать дома, важно убедиться, что они хорошо очищены и продезинфицированы. Вот несколько полезных советов от экспертов realsimple, как безопасно очищать различные вещи, чтобы они долго служили и какие именно предметы надо дезинфицировать перед использованием.

Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки. видео дня

Одежда

Перед стиркой секонд-хенд одежды важно обращать внимание на этикетки с инструкциями по уходу. Некоторые вещи, такие как пальто, жакеты или одежда с украшениями, лучше отдать в химчистку. Но другие вещи, которые можно стирать, можно обработать дома.

После покупки проверьте этикетку еще раз и следуйте инструкциям по стирке. Рекомендуется стирать каждую вещь отдельно, чтобы избежать линьки. Используйте прохладную воду и стиральный порошок, добавляя дезинфицирующее средство или белый уксус до последнего полоскания для уничтожения бактерий.

Средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

Обувь

Если вы приобрели обувь в секонд-хенде, особое внимание стоит уделить внутренней части. По возможности замените стельки и используйте дезинфицирующий спрей, чтобы уничтожить бактерии и грибки. Можно также использовать раствор спирта с водой для обработки внутренних поверхностей.

Для внешней части обуви подберите соответствующие средства для очистки в зависимости от материала: щетка для грязи, мягкое моющее средство для ткани или кондиционер для кожи.

Постельное белье

Простыни, одеяла и другие постельные принадлежности можно стирать согласно инструкциям на этикетке. Для более эффективной дезинфекции добавляйте к последнему полосканию уксус или специальное дезинфицирующее средство. Если речь идет о старинных одеялах, их лучше стирать вручную в холодной воде с мягким средством.

Скатерти, подушки и шторы

Большинство скатертей можно стирать в машинке или вручную. Чтобы отбелить пожелтевшие ткани, можно замочить их в растворе кислородного отбеливателя.

Подушки, шторы и другие тканевые изделия можно очищать локально, а затем обрабатывать паром для дезинфекции и удаления запахов. Важно дать им хорошо высохнуть перед использованием.

Мягкая мебель

Для очистки мягкой мебели сперва пропылесосьте ее, уделяя внимание каждому уголку. Для удаления пятен используйте средство для обивки.

Для дезинфекции можно воспользоваться пароочистителем, или легким распылением дезинфицирующего спрея, после чего дайте мебели высохнуть на воздухе.

Деревянная и металлическая мебель

Для очистки деревянной мебели используйте раствор теплой воды с жидкостью для мытья посуды. Протрите все поверхности микрофибровой тканью, а для сильных загрязнений используйте немного больше усилий.

После очистки можно восстановить блеск с помощью масла или полироля.

Металлическую мебель можно мыть так же, а для удаления пятен с хрома используйте уксусно-водный раствор.

Стекло и посуда

Прочную стеклянную или металлическую посуду можно мыть в посудомоечной машине. Для деликатных вещей, таких как хрусталь или ножи с полыми ручками, лучше выбрать ручное мытье в теплой воде с моющим средством.

Декоративные предметы

Стеклянные, керамические и фарфоровые предметы, если их можно мыть, чистят в теплой мыльной воде, а затем тщательно высушивают.

Металлические предметы можно мыть в воде или осторожно протирать влажной тканью.

Книги очищают с помощью мягкой ткани, а для удаления запаха можно использовать пищевую соду.

Другие интересные новости об одежде и шопинге

Главред рассказывал, в чем разница между стоком и секонд-хендом. Хотя оба понятия связаны с одеждой по доступным ценам, между этими двумя магазинами есть существенная разница.

Также существуют лайфхаки, которые действуют на все сто, как почистить обувь из нубука. Она выглядит элегантно и стильно, но требует особого ухода.

Кроме этого, рассказывалось, какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде. Множество людей любят находить скрытые сокровища во время шопинга в секонд-хенде, однако есть опасность принести домой то, что должно было бы остаться в магазине.

А с некоторыми секонд-вещами все гораздо серьезнее и опаснее - они приносят несчастья.

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