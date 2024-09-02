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Приносят несчастье: какие вещи нельзя покупать на секонд-хенде

Даяна Швец
2 сентября 2024, 15:54
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Секонд-хенд сейчас - едва ли не самый популярный тренд среди молодежи. Там можно найти как брендовые вещи, так и интересный и старинный винтаж.
Подержанные, игрушки
Секонд, игрушки / Коллаж: Главред, скриншот, фото depositphotos.com

Если ненароком Николас Карма остановит кого-то и спросит, сколько стоит его лук, из нескольких топовых секондов можно собрать фэшн-икону. Однако некоторые эксперты также обращают внимание и на другую сторону одежды, которой подарили вторую жизнь. Скептики убеждены, что вещи "с чужого плеча", наоборот, способны разрушить биополе и привести к массе проблем и неприятностей.

Какие 5 вещей ни в коем случае нельзя покупать в секонд-хендах

Зеркало

По версии эзотериков, именно зеркала впитывают негативную энергетику человека, который в них смотрит. Зеркала также называют порталом между нашим миром и потусторонним. Если зеркало разобьется, его следует отправить в мусорку, а чужие старые зеркала домой приносить категорически нельзя.

Часы

Еще одна вещь, которая хранит память своих предыдущих владельцев - это часы. Эзотерики считают, что наряд такая покупка пойдет вам на пользу, ведь носить чужие часы - все равно, что жить не своей жизнью.

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Чем пахнет одежда из секонд-хенда?

Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.

Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

Драгоценности

К сожалению, даже самые красивые украшения умеют накапливать негативную энергию. И даже если их просто взять поносить, а не покупать, у кого-то другого. Снять все зло с украшений, будь они из металла или из дерева, очень сложно.

Куклы

Не зря куклы - едва ли не самый популярный артефакт в фильмах ужасов, ведь именно они притягивают ужасные несчастья в дом. Чего только стоит та же кукла-вуду: над ними делают заговоры, порчу, проклятие. Поверье в том, что эти вещи несут одно горе, очень древнее.

Неуютная одежда

Хорошо чувствуйте, как на вас "садится" та или иная вещь. Лучше оставить ее в магазине, если она где-то давит или колется. Эксперты советуют промокнуть вещь, купленную в секонд-хенде, в соленой воде, а затем хорошо постирать, чтобы убрать весь негатив.

Инфографика о пятновыводителях для одежды
Средство от пятен на одежде - инфографика / Инфографика: Главред

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Также интересно, как убрать запах секонда. Главред расскажет, какое копеечное средство мгновенно убивает всю гадость.

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