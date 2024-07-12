Как убрать запах секонда: копеечное средство мгновенно убивает всю гадость

Чем дезинфицируют одежду в секонд-хенде - как убрать запах от вещей из секонда.

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Как убрать запах секонд хенда с помощью уксуса / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/LindaLioe, Pixabay/meandcolors

Наверняка каждый хотя бы один раз сталкивался с вещами, которые были приобретены в секонд-хенде. И одной из главных особенностей этой одежды, как правило, является очень специфический запах.

Его не спутаешь ни с чем, при этом вещи, приобретенные в секонд-хенде, надолго сохраняют этот резкий запах. Если вы хотите быстро и эффективно избавиться от запаха секонд-хенда, прислушайтесь к нескольким советам профессионалов.

Как быстро избавиться от запаха секонд хенда

Для того, чтобы решить проблему в сжатые сроки, вам понадобятся элементарные средства, которые найдутся в каждом доме. Для получения эффективной смеси используйте уксус и соду.

Порядок действий:

в воду добавьте соду и уксус и тщательно перемешайте;

у вас должна получиться пастообразная смесь, которая будет эффективным средством;

получившийся состав нанесите на одежду и оставьте на 15 минут;

затем смойте водой и хорошо прополощите.

Как правильно стирать вещи из секонд-хенда

Действенное народное средство предусматривает смешивание в 200 мл воды одной столовой ложки нашатырного спирта, куда необходимо добавить немного жидкого мыла. После тщательного перемешивания смесь аккуратно втираем в одежду и помещаем в герметичный пакет. Необходимо оставить одежду на 5-6 часов, после чего протереть чистой тканью.

Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

Чем обработать одежду из секонд-хенд

После покупки одежды из секонд-хенда ее важно тщательно отстирать с порошком при высокой температуре. Это поможет избавиться от микроорганизмов и пылевых клещей.

Хлопчатобумажную одежду стирают при температуре 60−70 градусов;

Вещи из деликатных тканей (шелк, шерсть) лучше обрабатывать отпаривателями.

Смотрите видео - одежда из секонд-хенда преимущества и опасности:

Как избавиться от запаха секонд-хенда, если вещь нельзя стирать

в воде растворите нашатырь и замочите одежду;

свежий аромат одежде может придать эфирное масло;

после обработки важно хорошо отжать и прополоскать одежду;

обязательно оставьте сушиться на открытом воздухе 2-3 суток.

/ Инфографика Главред

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