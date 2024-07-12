Как убрать запах секонда: копеечное средство мгновенно убивает всю гадость

Наверняка каждый хотя бы один раз сталкивался с вещами, которые были приобретены в секонд-хенде. И одной из главных особенностей этой одежды, как правило, является очень специфический запах.
Его не спутаешь ни с чем, при этом вещи, приобретенные в секонд-хенде, надолго сохраняют этот резкий запах. Если вы хотите быстро и эффективно избавиться от запаха секонд-хенда, прислушайтесь к нескольким советам профессионалов.
- Как быстро избавиться от запаха секонд хенда
- Как правильно стирать вещи из секонд-хенда
- Чем пахнет одежда из секонд-хенда?
- Чем обработать одежду из секонд-хенд
- Смотрите видео - одежда из секонд-хенда преимущества и опасности:
- Как избавиться от запаха секонд-хенда, если вещь нельзя стирать
Как быстро избавиться от запаха секонд хенда
Для того, чтобы решить проблему в сжатые сроки, вам понадобятся элементарные средства, которые найдутся в каждом доме. Для получения эффективной смеси используйте уксус и соду.
Порядок действий:
- в воду добавьте соду и уксус и тщательно перемешайте;
- у вас должна получиться пастообразная смесь, которая будет эффективным средством;
- получившийся состав нанесите на одежду и оставьте на 15 минут;
- затем смойте водой и хорошо прополощите.
Как правильно стирать вещи из секонд-хенда
Действенное народное средство предусматривает смешивание в 200 мл воды одной столовой ложки нашатырного спирта, куда необходимо добавить немного жидкого мыла. После тщательного перемешивания смесь аккуратно втираем в одежду и помещаем в герметичный пакет. Необходимо оставить одежду на 5-6 часов, после чего протереть чистой тканью.
Чем пахнет одежда из секонд-хенда?
Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.
Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.
Чем обработать одежду из секонд-хенд
После покупки одежды из секонд-хенда ее важно тщательно отстирать с порошком при высокой температуре. Это поможет избавиться от микроорганизмов и пылевых клещей.
- Хлопчатобумажную одежду стирают при температуре 60−70 градусов;
- Вещи из деликатных тканей (шелк, шерсть) лучше обрабатывать отпаривателями.
Смотрите видео - одежда из секонд-хенда преимущества и опасности:
Как избавиться от запаха секонд-хенда, если вещь нельзя стирать
- в воде растворите нашатырь и замочите одежду;
- свежий аромат одежде может придать эфирное масло;
- после обработки важно хорошо отжать и прополоскать одежду;
- обязательно оставьте сушиться на открытом воздухе 2-3 суток.
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