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Забудьте о запахе и микробах: как стирать вещи из секонда

Сергей Кущ
26 сентября 2023, 13:29 обновлено 26 сентября, 13:29
Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться вашими секонд-хенд находками, сохраняя их чистоту и комфортное состояние.
Как стирать вещи из секонда
Как стирать вещи из секонда / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Секонд-хенд становится всё более популярным местом для поиска уникальных находок и стильных вещей по доступным ценам. Однако, когда вы приобретаете одежду из секонд-хенда, важно знать, как правильно стирать и ухаживать за ней.

Давайте разберёмся, нужно ли стирать одежду после секонд-хенда, как избавиться от неприятных запахов и формальдегида.

Нужно ли стирать одежду после секонд-хенда?

В большинстве случаев рекомендуется стирать одежду после покупки в секонд-хенде. Это позволяет убрать пыль, бактерии и запахи, которые могут накопиться на вещах. Даже если вещь выглядит чистой, она могла быть в контакте с разными поверхностями и людьми до вашей покупки.

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Чем стирать вещи из секонд-хенда, чтобы не было запаха?

  • Первая стирка: Перед первой ноской рекомендуется постирать одежду из секонд-хенда. Используйте стиральный порошок с нейтральным запахом или добавьте немного уксуса вместо кондиционера для белья. Это поможет устранить неприятные запахи.
  • Отдельные цвета: Сортируйте вещи по цветам и материалам, чтобы избежать "перецветания" и сохранить их первоначальный вид.
  • Температура: Соблюдайте рекомендованную температуру стирки, указанную на этикетках вещей. Некоторые материалы могут сильно садиться при высоких температурах.

Как избавиться от формальдегида в одежде?

В некоторых случаях, одежда из секонд-хенда может содержать следы формальдегида, используемого в производстве. Для того чтобы уменьшить его концентрацию, вы можете:

  • Промыть вещи: Перед первой стиркой промойте вещи в тёплой воде с добавлением соды и уксуса. Эти компоненты могут помочь устранить следы формальдегида.
  • Вентиляция: Выставите вещи на свежем воздухе на несколько часов, чтобы проветрить их и убрать запахи.
  • Повторные стирки: При необходимости, повторные стирки могут помочь уменьшить концентрацию формальдегида в ткани.

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