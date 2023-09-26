Забудьте о запахе и микробах: как стирать вещи из секонда

Секонд-хенд становится всё более популярным местом для поиска уникальных находок и стильных вещей по доступным ценам. Однако, когда вы приобретаете одежду из секонд-хенда, важно знать, как правильно стирать и ухаживать за ней.
Давайте разберёмся, нужно ли стирать одежду после секонд-хенда, как избавиться от неприятных запахов и формальдегида.
Нужно ли стирать одежду после секонд-хенда?
В большинстве случаев рекомендуется стирать одежду после покупки в секонд-хенде. Это позволяет убрать пыль, бактерии и запахи, которые могут накопиться на вещах. Даже если вещь выглядит чистой, она могла быть в контакте с разными поверхностями и людьми до вашей покупки.
Чем стирать вещи из секонд-хенда, чтобы не было запаха?
- Первая стирка: Перед первой ноской рекомендуется постирать одежду из секонд-хенда. Используйте стиральный порошок с нейтральным запахом или добавьте немного уксуса вместо кондиционера для белья. Это поможет устранить неприятные запахи.
- Отдельные цвета: Сортируйте вещи по цветам и материалам, чтобы избежать "перецветания" и сохранить их первоначальный вид.
- Температура: Соблюдайте рекомендованную температуру стирки, указанную на этикетках вещей. Некоторые материалы могут сильно садиться при высоких температурах.
Как избавиться от формальдегида в одежде?
В некоторых случаях, одежда из секонд-хенда может содержать следы формальдегида, используемого в производстве. Для того чтобы уменьшить его концентрацию, вы можете:
- Промыть вещи: Перед первой стиркой промойте вещи в тёплой воде с добавлением соды и уксуса. Эти компоненты могут помочь устранить следы формальдегида.
- Вентиляция: Выставите вещи на свежем воздухе на несколько часов, чтобы проветрить их и убрать запахи.
- Повторные стирки: При необходимости, повторные стирки могут помочь уменьшить концентрацию формальдегида в ткани.
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