Как почистить обувь из нубука: лайфхаки, которые действуют на все сто

Обувь из нубука выглядит элегантно и стильно, но требует особого ухода. Поэтому стоит знать, как убрать грязь с обуви из нубука.

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Как очистить пятна с нубуковой обуви / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Чем чистить обувь из нубука в домашних условиях знает далеко не каждый владелец обуви из этого материала, хотя для сохранения презентабельного вида это очень важно. На Reddit пользователи поделились, как очистить пятна с нубуковой обуви.

Для ухода за обувью из нубука лучше всего подходят специальные средства, разработанные именно для этого типа материала. Это могут быть пенки, спреи или ластики для нубука. Однако в домашних условиях можно использовать и более доступные инструменты, такие как:Мягкая щетка (специальная для замши и нубука) - она поможет удалить поверхностную грязь и приподнять ворс.Резинка - полезна для удаления легких загрязнений и потертостей.

Проще всего, как убрать грязь с обуви нубука является соблюдение определенного алгоритма действий. Чтобы очистить грязь, сначала дайте обуви высохнуть. Влажный нубук становится очень чувствительным к механическим повреждениям, поэтому важно не растирать его во время чистки мокрыми щетками или тканями.

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После высыхания используйте мягкую щетку для удаления сухой грязи, если после этого будут оставаться следы, попробуйте ластик для нубука или специальный очищающий ластик.

Иногда простой очистки недостаточно и перед владельцами обуви встает задача, как обновить обувь из нубука. Для этого нужно регулярно обрабатывать обувь специальными спреями для нубука, защищающими от влаги и грязи. После чистки с помощью щетки можно использовать защитные средства, восстанавливающие цвет и текстуру материала.

Если обувь потеряла свой блеск или ворс уплотнился, можно использовать пару (поднесите обувь над паром на несколько секунд), а затем аккуратно расчешите ее щеткой.

Некоторые задаются вопросом, можно ли мыть нубук водой с мылом. На Reddit предупреждают, что так очищать обувь не стоит, поскольку это может повредить структуру материала. Нубук очень чувствителен к влаге, поэтому вода и мыльные растворы могут оставлять разводы и сделать поверхность более грубой.

Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

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