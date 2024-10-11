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От грязи не останется даже следа: 5 лучших способов, чем почистить замшевую обувь

Алёна Воронина
11 октября 2024, 17:02
56
Чтобы почистить замшевую обувь, не нужно даже покупать магазинные средства, ведь все нужные средства и инструменты точно найдутся дома у каждого из нас.
Как почистить замшевую обувь
Как почистить замшевую обувь/ коллаж: Главред, фото: скрин

Ухаживать за замшевой обувью достаточно сложно. И если делать это неправильно, то срок эксплуатации таких вещей будет значительно меньше, чем если делать все правильно.

Главред разобрался, чем почистить замшевую обувь и как удалить пятна со светлой обуви из замши, чтобы не испортить материал.

1. Водяной пар

Блогер с ником bashmachnik, который публикует свои видео на YouTube, рассказал, как почистить замшевую обувь в домашних условиях без особых усилий и без специальных средств.

По его словам, сперва нужно прочистить замш грубой щеткой. После этого замшевую обувь нужно подержать над паром (например, над чайником, из которого идет пар), и дальше продолжить их вычищать щеткой.

Смотрите видео о том, как быстро отчистить обувь из замши:

2. Гель для мытья посуды

Также о том, чем можно почистить светлую замшевую обувь, рассказал в своем видео блогер, который публикует контент на YouTube-странице "Пан Іван". Он предложил способ с использованием геля для мытья посуды.

В таз с водой нужно добавить немного геля для мытья посуды, перемешать, чтобы образовалась пена. Взять обычную чистую губку, смочить ее в этом растворе и хорошо потереть обувь. Нужно следить за тем, чтобы поверхность обуви была хорошо вспененной. Затем нужно убрать остатки пены и влаги бумажными салфетками. После этого хорошо просушить обувь.

Смотрите видео о том, как быстро и собственноручно отчистить замшевую обувь от грязи:

3. Резинка

Обычная резинка, которую можно приобрести в любом канцелярском магазине, также может помочь почистить замшевую обувь, рассказал эксперт Тарас Шпира в программе "Все буде добре".

"Очень важно тереть загрязнения не по ворсу, а против ворса. Если тереть по ворсу, то мы загрязнение втираем внутрь, и оно еще больше будет въедаться. А против ворса как раз поднимаем грязь и достаем ее", - объяснил эксперт.

4. Старая зубная щетка

Также замшевую обувь можно чистить старой зубной щеткой. Ею также нужно вычищать грязь, двигаясь против ворса.

5. Нашатырный спирт

Нужно растворить нашатырный спирт в воде в пропорции 1 часть средства к 5 частям воды. Далее смочить губку в этом растворе, хорошо ее выжать от остатков воды. После этого губкой почистить загрязнения на обуви, двигаясь круговыми движениями, объяснил эксперт Тарас Шпира.

После этого в 1 л воды развести 1 столовую ложку уксуса, смочить губку в растворе, максимально ее выжать и круговыми движениями почистить обувь. Затем взять бумажное полотенце или салфетки и хорошо промокнуть обувь, убирая лишнюю влагу.

Эксперт также отметил, что замшу ни в коем случае нельзя сушить возле батареи.

Смотрите видео, как почистить замшу:

Что за программа "Все буде добре"?

"Все буде добре" – украинское развлекательное ток-шоу семейной тематики, которое производилось в Украине. Выходило с 2012 года на телеканале "СТБ", последняя трансляция состоялась 27 декабря 2018 года.

Программа представляла собой сборник советов и рассуждений по разным тематикам рутинной жизни. Разбирались вопросы о мужчинах, женщинах и детях. В эфир приходили гости, рассказывавшие о своих проблемах или методах их решений. Шоу объединяло интересы женщин и мужчин относительно хозяйствования, воспитания детей, организации семейного бюджета, ухода за собой, кулинарного мастерства и т.д. Эксперты программы давали практические советы, применяемые в повседневной жизни и быту. Наглядно демонстрировалось решение семейных и домашних проблем, пишет Википедия.

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