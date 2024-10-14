Как избавиться от запаха из обуви за 30 секунд: самый лучший домашний метод

Неприятный запах в обуви - это распространенная проблема, но существуют простые и эффективные способы, как от него избавиться с помощью домашних средств.

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Как избавиться от запаха из обуви за 30 секунд - что положить в обувь / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Запах пота в обуви - проблема, с которой сталкиваются многие люди, и это не только вопрос эстетики. Причиной неприятного запаха являются бактерии, которые размножаются во влажной среде, созданной внутри обуви после длительного ношения. О том, как избавиться от запаха пота в обуви народными средствами рассказал профессиональный организатор пространства и автор популярного YouTube-канала "Organizing TV" Тор Риддер.

Какое лучшее средство от неприятного запаха в обуви

Самый эффективный метод, по словам Тора Риддера, заключается в использовании спирта или дезинфицирующего спрея.

"Спирт убивает бактерии, которые заставляют вашу обувь плохо пахнуть", - объясняет он.

Смотрите видео о том, какое лучшее средство от неприятного запаха в обуви:

Риддер рекомендует применять водку или любое другое спиртовое средство, распыляя его на внутреннюю поверхность обуви. Это занимает всего 30 секунд и является очень простым решением.

"Я испытал этот метод на своих ботинках месяц назад, и с тех пор запах не вернулся", - рассказывает Тор.

Что известно о YouTube канале "Organizing TV" YouTube канал "Organizing TV" специализируется на темах организации пространства, минимализма и устранения беспорядка в доме. Его контент направлен на людей, которые стремятся упорядочить свое жилье, улучшить эффективность ежедневных дел и сделать быт проще. Канал предлагает практические советы по оптимизации пространства в разных комнатах, в частности по организации хранения, систематизации вещей и созданию удобных решений для дома. Аудитория канала - более 37 тысяч пользователей.

Как избавиться от запаха в обуви за одну ночь

Эксперт по уходу и ремонту обуви, блогер и автор YouTube-канала "BootSpy" по имени Уильям предлагает несколько эффективных методов как убрать запах из кроссовок, не стирая. Он объясняет, что причиной появления вони являются бактерии, которые развиваются из-за влаги и тепла. Бактерии плохо влияют на обувь, но существует несколько способов уменьшить их влияние и устранить запахи.

Один из самых простых и доступных методов, который советует Уильям, - это использование пищевой соды.

"Если вы когда-нибудь замечали, как люди кладут коробку пищевой соды на заднюю стенку холодильника, чтобы поглощать зловонные запахи, вы можете сделать то же самое с вашими ботинками", - советует эксперт.

Чтобы воспользоваться этим методом:

Если у вас съемные стельки, выньте их и посыпьте содой как на стельки, так и внутри ботинок.

Добавьте столовую ложку или две соды непосредственно в обувь.

Встряхните ботинки, чтобы сода равномерно распределилась.

Оставьте ботинки на 24-48 часов, после чего просто выбейте остатки соды.

Сода эффективно поглощает запахи и не оставляет никаких вредных остатков на обуви.

Чем можно убрать запах в туфлях

Еще один интересный метод, который предлагает Уильям, - это черный чай. Пакетики с черным чаем имеют вязкие свойства и сильный аромат, что помогает нейтрализовать запахи.

"Если у вас есть пакетики с черным чаем, вы можете добавить 3-4 пакетика на ботинок и дать им настояться, желательно в течение 48 часов," - рекомендует Уильям.

Этот метод подходит для кожаной обуви и удобен в использовании. Пакетики легко удалить после применения, и они не оставляют никаких следов, как это может быть с порошковыми средствами.

Что можно положить в обувь, чтобы не было запаха

Если вам нужен быстрый результат, Уильям советует ароматизированные салфетки для сушки белья.

"Если вы идете в гости к другу и знаете, что снимете ботинки, и не хотите, чтобы все растения сразу завяли, вам нужно что-то более быстрое",- шутит Уильям.

Салфетки быстро освежают обувь, но их эффект недолговечен. Они не поглощают запах, как сода или чай, но могут временно маскировать неприятный аромат, что удобно в экстренных ситуациях.

Смотрите видео о том, что можно положить в обувь, чтобы не было запаха:

Что положить в обувь, чтобы ноги не потели

Уильям также советует использовать угольные дезодоранты для обуви, если вы ищете долговременный эффект.

"Это, по сути, просто дышащие пакетики с угольным порошком", - объясняет Уильям.

Эти дезодоранты работают аналогично соде, поглощая запахи, но их можно оставлять в обуви длительное время, чтобы поддерживать свежесть. Пакетики с углем можно также использовать в других местах, таких как автомобиль или спортивная сумка.

Что залить в обувь от запаха

Для тех, кто хочет быстрое решение и длительный результат, Уильям предлагает дезодорирующие спреи на основе эфирных масел.

"Если вы хотите сочетания быстрого действия и длительной свежести, воспользуйтесь дезодорантом для обуви с эфирными маслами", - советует эксперт.

Эти спреи не только маскируют запах, но и уменьшают количество бактерий, вызывающих зловоние. Уильям рекомендует использовать эфирные масла лаванды, лимона или эвкалипта. Важно не слишком увлажнять обувь, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Что известно о YouTube канале "BootSpy" YouTube канал "BootSpy" посвящен обзорам и рекомендациям по мужской обуви, в частности ботинок. Канал создан для тех, кто интересуется качественной обувью, ее стилем, материалами и долговечностью. Автор канала делится обзорами популярных и нишевых брендов, рассматривает преимущества и недостатки каждой модели, а также дает советы по выбору, уходу и правильному подбору обуви под разные стили одежды. Аудитория канала - более 63 тысяч пользователей.

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