Как избавиться от запаха из обуви за 30 секунд: самый лучший домашний метод

Запах пота в обуви - проблема, с которой сталкиваются многие люди, и это не только вопрос эстетики. Причиной неприятного запаха являются бактерии, которые размножаются во влажной среде, созданной внутри обуви после длительного ношения. О том, как избавиться от запаха пота в обуви народными средствами рассказал профессиональный организатор пространства и автор популярного YouTube-канала "Organizing TV" Тор Риддер.
Какое лучшее средство от неприятного запаха в обуви
Самый эффективный метод, по словам Тора Риддера, заключается в использовании спирта или дезинфицирующего спрея.
"Спирт убивает бактерии, которые заставляют вашу обувь плохо пахнуть", - объясняет он.
Смотрите видео о том, какое лучшее средство от неприятного запаха в обуви:
Риддер рекомендует применять водку или любое другое спиртовое средство, распыляя его на внутреннюю поверхность обуви. Это занимает всего 30 секунд и является очень простым решением.
"Я испытал этот метод на своих ботинках месяц назад, и с тех пор запах не вернулся", - рассказывает Тор.
Что известно о YouTube канале "Organizing TV"
YouTube канал "Organizing TV" специализируется на темах организации пространства, минимализма и устранения беспорядка в доме. Его контент направлен на людей, которые стремятся упорядочить свое жилье, улучшить эффективность ежедневных дел и сделать быт проще.
Канал предлагает практические советы по оптимизации пространства в разных комнатах, в частности по организации хранения, систематизации вещей и созданию удобных решений для дома. Аудитория канала - более 37 тысяч пользователей.
Как избавиться от запаха в обуви за одну ночь
Эксперт по уходу и ремонту обуви, блогер и автор YouTube-канала "BootSpy" по имени Уильям предлагает несколько эффективных методов как убрать запах из кроссовок, не стирая. Он объясняет, что причиной появления вони являются бактерии, которые развиваются из-за влаги и тепла. Бактерии плохо влияют на обувь, но существует несколько способов уменьшить их влияние и устранить запахи.
Один из самых простых и доступных методов, который советует Уильям, - это использование пищевой соды.
"Если вы когда-нибудь замечали, как люди кладут коробку пищевой соды на заднюю стенку холодильника, чтобы поглощать зловонные запахи, вы можете сделать то же самое с вашими ботинками", - советует эксперт.
Чтобы воспользоваться этим методом:
- Если у вас съемные стельки, выньте их и посыпьте содой как на стельки, так и внутри ботинок.
- Добавьте столовую ложку или две соды непосредственно в обувь.
- Встряхните ботинки, чтобы сода равномерно распределилась.
- Оставьте ботинки на 24-48 часов, после чего просто выбейте остатки соды.
Сода эффективно поглощает запахи и не оставляет никаких вредных остатков на обуви.
Чем можно убрать запах в туфлях
Еще один интересный метод, который предлагает Уильям, - это черный чай. Пакетики с черным чаем имеют вязкие свойства и сильный аромат, что помогает нейтрализовать запахи.
"Если у вас есть пакетики с черным чаем, вы можете добавить 3-4 пакетика на ботинок и дать им настояться, желательно в течение 48 часов," - рекомендует Уильям.
Этот метод подходит для кожаной обуви и удобен в использовании. Пакетики легко удалить после применения, и они не оставляют никаких следов, как это может быть с порошковыми средствами.
Что можно положить в обувь, чтобы не было запаха
Если вам нужен быстрый результат, Уильям советует ароматизированные салфетки для сушки белья.
"Если вы идете в гости к другу и знаете, что снимете ботинки, и не хотите, чтобы все растения сразу завяли, вам нужно что-то более быстрое",- шутит Уильям.
Салфетки быстро освежают обувь, но их эффект недолговечен. Они не поглощают запах, как сода или чай, но могут временно маскировать неприятный аромат, что удобно в экстренных ситуациях.
Смотрите видео о том, что можно положить в обувь, чтобы не было запаха:
Что положить в обувь, чтобы ноги не потели
Уильям также советует использовать угольные дезодоранты для обуви, если вы ищете долговременный эффект.
"Это, по сути, просто дышащие пакетики с угольным порошком", - объясняет Уильям.
Эти дезодоранты работают аналогично соде, поглощая запахи, но их можно оставлять в обуви длительное время, чтобы поддерживать свежесть. Пакетики с углем можно также использовать в других местах, таких как автомобиль или спортивная сумка.
Что залить в обувь от запаха
Для тех, кто хочет быстрое решение и длительный результат, Уильям предлагает дезодорирующие спреи на основе эфирных масел.
"Если вы хотите сочетания быстрого действия и длительной свежести, воспользуйтесь дезодорантом для обуви с эфирными маслами", - советует эксперт.
Эти спреи не только маскируют запах, но и уменьшают количество бактерий, вызывающих зловоние. Уильям рекомендует использовать эфирные масла лаванды, лимона или эвкалипта. Важно не слишком увлажнять обувь, чтобы избежать ухудшения ситуации.
Что известно о YouTube канале "BootSpy"
YouTube канал "BootSpy" посвящен обзорам и рекомендациям по мужской обуви, в частности ботинок. Канал создан для тех, кто интересуется качественной обувью, ее стилем, материалами и долговечностью. Автор канала делится обзорами популярных и нишевых брендов, рассматривает преимущества и недостатки каждой модели, а также дает советы по выбору, уходу и правильному подбору обуви под разные стили одежды. Аудитория канала - более 63 тысяч пользователей.
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