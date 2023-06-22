Мужчина удивил всех: вот для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовок

Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовок. Некоторые любители спорта только сейчас осознали его истинное предназначение и готовы тренироваться еще усерднее, чем раньше.
Спортсмен и студент Нико Фелич поделился секретом, как он только узнал ответ, зачем нужна дырка на кроссовках.
Он в TikTok поделился, что на самом деле это называется "замок пятки", поэтому вы можете "делать что-то, называемое петлей бегуна" — особый способ завязывать шнурков, пишет mirror.
"Возьмите шнурок, пройдите через крайнюю дырку снаружи конца, сделайте то же самое с другой стороной, и у вас будет две петли", - объяснил он, демонстрируя способ сделать это на зажиме.
Он объяснил, что беговая петля обеспечивает гораздо большую "фиксацию" и предотвращает проскальзывание пятки в обуви, что смягчит определенные травмы, такие как "проблемы соскальзывания пятки".
В комментариях люди были серьезно впечатлены способом завязывания шнурков, а некоторые утверждали, что это более простой способ завязывания шнурков в целом.
@nicofelich I can’t believe i just learned about this #foryoupage#foryou#4up#run#runners#runner#tips#tipsandtricks#runningshoes♬ CAREFUL - NF & Cordae
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