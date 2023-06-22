Мужчина удивил всех: вот для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовок

Удивительная находка, о которой мало кто знал. Зачем в кроссовках две дырки сбоку.

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Для чего дырки на кроссовках / Коллаж Главред, фото pixabay

Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовок. Некоторые любители спорта только сейчас осознали его истинное предназначение и готовы тренироваться еще усерднее, чем раньше.

Спортсмен и студент Нико Фелич поделился секретом, как он только узнал ответ, зачем нужна дырка на кроссовках.

Он в TikTok поделился, что на самом деле это называется "замок пятки", поэтому вы можете "делать что-то, называемое петлей бегуна" — особый способ завязывать шнурков, пишет mirror.

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"Возьмите шнурок, пройдите через крайнюю дырку снаружи конца, сделайте то же самое с другой стороной, и у вас будет две петли", - объяснил он, демонстрируя способ сделать это на зажиме.

Он объяснил, что беговая петля обеспечивает гораздо большую "фиксацию" и предотвращает проскальзывание пятки в обуви, что смягчит определенные травмы, такие как "проблемы соскальзывания пятки".

В комментариях люди были серьезно впечатлены способом завязывания шнурков, а некоторые утверждали, что это более простой способ завязывания шнурков в целом.

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