Мыть унитаз 'больше не придется': что нужно положить в туалетный бачок

Эксперт по чистоте демонстрирует легкий способ поддерживать туалет в чистоте, используя лишь несколько доступных ингредиентов, большинство из которых можно найти под кухонной раковиной. Суть метода заключается в том, что больше никогда не придется его мыть, сообщает Mirror.
Блогер Шакарра под ником @trilla5thou в своем видео на TikTok, предлагает смешать полтора стакана пищевой соды, две столовые ложки уксуса, полстакана воды и небольшое количество моющего средства для посуды. Полученную смесь следует залить в форму для льда, заморозить и использовать для очистки унитаза без необходимости его мытья ершиком.
"Нужно смешать все это, разлить в формочки для льда и оставить на ночь", - сказала она.видео дня
Смотрите видео о том, как быстро очистить унитаз:
@trilla5thou Replying to @shayshaykoolaid2021 here you go boo ?? #cleaninghacks#cleaninghacksforyou#trilla5thou#diy#cleantok♬ original sound - trilla5thou
Шакарра подробно рассказала, что один кубик следует поместить в верхнюю часть сливного бачка туалета, после чего закрыть крышку и дать ему раствориться. Она демонстрирует, как поддерживать чистоту в туалете с помощью этой смеси, показывая, как унитаз становится чистым после каждого смыва.
После смыва унитаз выглядит блестяще чистым, и Шакарра подчеркивает, что использовать туалетную щетку больше не нужно. Она также добавляет, что эти кубики имеют приятный запах.
Кроме того, Шакарра отметила, что одного кубика может хватить на несколько смывов, в зависимости от того, сколько времени они хранились в морозильной камере.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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