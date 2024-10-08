Мыть унитаз 'больше не придется': что нужно положить в туалетный бачок

Эксперт по уборке поделилась домашним способом быстрой очистки унитаза, суть которого заключается в том, что больше никогда не придется его мыть.

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Как очистить унитаз - что добавить в бачок, чтобы не мыть унитаз / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

Эксперт по чистоте демонстрирует легкий способ поддерживать туалет в чистоте, используя лишь несколько доступных ингредиентов, большинство из которых можно найти под кухонной раковиной. Суть метода заключается в том, что больше никогда не придется его мыть, сообщает Mirror.

Блогер Шакарра под ником @trilla5thou в своем видео на TikTok, предлагает смешать полтора стакана пищевой соды, две столовые ложки уксуса, полстакана воды и небольшое количество моющего средства для посуды. Полученную смесь следует залить в форму для льда, заморозить и использовать для очистки унитаза без необходимости его мытья ершиком.

"Нужно смешать все это, разлить в формочки для льда и оставить на ночь", - сказала она. видео дня

Смотрите видео о том, как быстро очистить унитаз:

Шакарра подробно рассказала, что один кубик следует поместить в верхнюю часть сливного бачка туалета, после чего закрыть крышку и дать ему раствориться. Она демонстрирует, как поддерживать чистоту в туалете с помощью этой смеси, показывая, как унитаз становится чистым после каждого смыва.

После смыва унитаз выглядит блестяще чистым, и Шакарра подчеркивает, что использовать туалетную щетку больше не нужно. Она также добавляет, что эти кубики имеют приятный запах.

Кроме того, Шакарра отметила, что одного кубика может хватить на несколько смывов, в зависимости от того, сколько времени они хранились в морозильной камере.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

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