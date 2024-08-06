Что положить в бачок унитаза для запаха: 6 средств, которые найдутся в доме

Что положить в бачок унитаза, чтобы всегда было чисто - этот вопрос интересует большинство хозяек. Поэтому Главред рассказывает о главных секретах.
Постоянная чистота и приятный запах в туалете - это стремление каждой хозяйки. В магазинах есть множество средств, которые должны помогать в очистке унитаза, но иногда цены на них "кусаются". Поэтому Главред рассказывает, что можно залить в унитаз чтобы не было запаха.
Что положить в бачок унитаза для запаха
- Пластиковая бутылка с жидким мылом. В бутылке нужно сделать несколько дырок булавкой и поместить ее в бачок унитаза. Во время смывания будет появляться приятный запах и пена.
- Уксус. Он является мощным очистителем, способным устранить неприятный запах, бактерии и накипь в трубах унитаза. Для этого достаточно залить небольшое количество уксуса в бачок.
- Пищевая сода. Это одно из лучших средств для избавления от неприятного запаха в туалете. Вы можете насыпать в емкость небольшое количество соды и поместить ее в бачок.
- Лавровый лист. Достаточно бросить несколько листьев в бачок унитаза. Когда вода будет набираться, то будет натягиваться запахом лаврового листа. В результате во время смыва в туалете будет приятный и свежий запах.
- Зубная паста. Сделайте на тюбике много дырочек иглой и поместите пасту в бачок. Приятный ментоловый запах в туалете обеспечен.
Можно ли положить кусок мыла в бачок унитаза
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Мыло также можно использовать для унитаза. Для этого есть сразу два способа: положить целое мыло в бачок, или собрать обмылки, сложить их в носок и поместить в унитаз.
Как часто мыть унитаз?
Гигиену ванной комнаты следует соблюдать в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.
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