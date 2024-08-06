УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что положить в бачок унитаза для запаха: 6 средств, которые найдутся в доме

Мария Николишин
6 августа 2024, 15:53
149
Что положить в бачок унитаза, чтобы всегда было чисто - этот вопрос интересует большинство хозяек. Поэтому Главред рассказывает о главных секретах.
Что положить в бачок унитаза для запаха: 6 средств, которые найдутся в доме
Что положить в бачок унитаза для запаха / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Постоянная чистота и приятный запах в туалете - это стремление каждой хозяйки. В магазинах есть множество средств, которые должны помогать в очистке унитаза, но иногда цены на них "кусаются". Поэтому Главред рассказывает, что можно залить в унитаз чтобы не было запаха.

Что положить в бачок унитаза для запаха

  • Пластиковая бутылка с жидким мылом. В бутылке нужно сделать несколько дырок булавкой и поместить ее в бачок унитаза. Во время смывания будет появляться приятный запах и пена.
  • Уксус. Он является мощным очистителем, способным устранить неприятный запах, бактерии и накипь в трубах унитаза. Для этого достаточно залить небольшое количество уксуса в бачок.
  • Пищевая сода. Это одно из лучших средств для избавления от неприятного запаха в туалете. Вы можете насыпать в емкость небольшое количество соды и поместить ее в бачок.
  • Лавровый лист. Достаточно бросить несколько листьев в бачок унитаза. Когда вода будет набираться, то будет натягиваться запахом лаврового листа. В результате во время смыва в туалете будет приятный и свежий запах.
  • Зубная паста. Сделайте на тюбике много дырочек иглой и поместите пасту в бачок. Приятный ментоловый запах в туалете обеспечен.

Можно ли положить кусок мыла в бачок унитаза

видео дня

Мыло также можно использовать для унитаза. Для этого есть сразу два способа: положить целое мыло в бачок, или собрать обмылки, сложить их в носок и поместить в унитаз.

Что положить в бачок унитаза для запаха: 6 средств, которые найдутся в доме
Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Как часто мыть унитаз?

Гигиену ванной комнаты следует соблюдать в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак унитаз интересные новости
Реклама

Главное за день

Что с демобилизацией: в ВР сделали откровенное заявление

Что с демобилизацией: в ВР сделали откровенное заявление

17:43 Украина
Харрис выбрала Тима Уолза кандидатом в вице-президенты: в СNN раскрыли важные детали

Харрис выбрала Тима Уолза кандидатом в вице-президенты: в СNN раскрыли важные детали

16:55 Мир
Несколько серий мощных взрывов: россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами

Несколько серий мощных взрывов: россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами

15:53 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Какой регион потрясет : в Украине ожидается землетрясение 5927

Какой регион "потрясет": в Украине ожидается землетрясение

Внезапно умер известный народный артист Украины - первые детали 4611

Внезапно умер известный народный артист Украины - первые детали

Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву - что вытворил юморист 4451

Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву - что вытворил юморист

Украина опубликовала жесткое заявление в адрес Мали и предупредила о последствиях 3719

Украина опубликовала жесткое заявление в адрес Мали и предупредила о последствиях

Последние новости

17:43

Что с демобилизацией: в ВР сделали откровенное заявление

17:38

РФ штурмует Часов Яр с флангов: в НГУ о критической ситуации в микрорайоне Канал

17:32

Второй ребенок и возможный брак: Тина Кароль дала загодочный комментарий

17:01

Можно ли замораживать виноград: совет для хозяек, чтобы сохранить ягоды до зимыВидео

16:55

Харрис выбрала Тима Уолза кандидатом в вице-президенты: в СNN раскрыли важные детали

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблемуПутин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему
16:53

Дочь по плечо отцу: Киркоров показал взрослых детей

16:31

Партнеры настаивают снизить призывной возраст: в ВР сказали, пойдут ли 18-летние воевать

16:31

F-16 поставляются поздно, Украине надо до 200 самолетов: на Западе выдали откровенное заявление

16:19

Порошенко продвигает закон о выезде за границу депутатов и чиновников, чтобы те могли посещать свои семьи в Европе – эксперт

Реклама
16:05

"Новое содержание": Мария Яремчук впервые заговорила про крошку-сына

15:53

Что положить в бачок унитаза для запаха: 6 средств, которые найдутся в доме

15:53

Несколько серий мощных взрывов: россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами

15:49

В ЕС дали "зеленый свет" траншу макрофина на 4,2 млрд евро для Украины

15:49

Зачем сыпать в унитаз стиральный порошок - решит проблему моментально

15:45

Это уже не РДК: новый прорыв границы РФ сразу в двух областяхФото

15:44

Россияне "запланировали" концерт Пугачевой и смешно опозорились

15:41

Украина наращивает объемы производства ракет: подробности Ставки Зеленского

15:31

Отключать свет будут не у всех: стало известно, для кого не будут действовать графики

14:54

Переломы, ожоги, зашитое лицо: звезда "Слуги народа" серьезно ранен на фронте

14:50

У Путина прокомментировали возможность переговоров на основе формулы Зеленского

Реклама
14:47

Большинство даже не догадывается: можно ли мыть посуду хозяйственным мыломВидео

14:06

Как отмыть стекло духовки от жира - копеечное средство, которое есть дома

14:00

Возвращается к жизни: врачам удалось чудом поставить Розового на ноги

13:28

Россия атаковала поликлинику в центре Харькова: Синегубов показал последствия удараФото

13:27

Будете всю зиму варить борщ в два счета: гениальный рецепт заправки к борщуВидео

13:17

Трамп хочет провести переговоры Зеленского и Путина: "хорошо знаю их обоих"

12:45

Сильная жара вернется в Украину: синоптик назвала дату

12:41

Гороскоп на завтра 7 августа: Девам - большая возможность, Весам - перемены

12:29

Штурмы РФ заканчиваются провалом: офицер о ситуации на Покровском направлении

12:26

Спасет любую вещь: как убрать ворс с одежды во время стирки

12:16

"Хочу поблагодарить свою душу": дочь Натальи Могилевской довела всех до слез

11:57

"ВСУ под угрозой окружения": Згурец заявил о сложной ситуации под Торецком

11:42

"Вы - никто": Узелков сделал странное заявление

11:32

Поддержка Украины будет усиливаться, но есть три "но": политолог раскрыл деталиВидео

11:31

Положит конец террору: политолог оценил шансы Украины на поддержку после выборов в США

11:29

Какой будет погода в Украине осенью 2024: появился первый прогноз синоптика

11:12

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Лошадям - провал, Обезьянам - обида и стресс

11:00

"Агрессивное" звездообразование может поглотить Землю: астрономы бьют тревогу

10:54

Церковный праздник 7 августа: что запрещено делать после Яблочного Спаса

10:31

Отказ от титула: всплыла правда о проблемах Кейт Миддлтон - СМИ

Реклама
10:25

Иран готовится к войне с Израилем: в NYT раскрыли, какую роль играет Россия

10:22

Белый дом сказал "нет": Украина имела шанс взорвать лучшие военные самолеты РФ

10:20

F-16 уже в Украине: что известно об истребителях и как они помогут ВСУ

10:12

РФ атаковала жилой квартал в центре Харькова: под ударом здание поликлиники

10:02

Почему нельзя заворачивать сыр в пищевую пленку

09:18

Оккупанты вплотную к городу: ситуация в Торецке усложнилась, продолжается эвакуация

09:12

Путинист Тарзан наплевал на маму Наташи Королевой - что произошло

08:38

РФ атаковала Киевщину "Искандерами": что известно о последствиях удара

08:33

После передачи Украине F-16: в Госдепе США объяснили позицию по ударам по РФ

08:10

Каковы планы Путина на войну в ближайшие месяцымнение

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять