Почему кошки ходят за хозяином в туалет - тайна четвероногих вас удивит

Коты очень интересно себя ведут и любят, например, всюду ходить вместе со своим хозяином, даже в туалет. Ветеринар рассказал, почему кошки следят за хозяином.

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Что значит, если кошка ходит за хозяином - врач поразил ответом / Колаж: Главред, фото: flickr

Если вы владелец кота, то знаете наверняка - кошки очень любят контакт с самыми близкими им людьми. Иногда они даже постоянно вас преследуют и возникает вопрос - почему кошки следят за хозяином в ванной комнате, туалете или на кухне. Ветеринары объяснили эту странную привычку домашних любимцев.

Кот боится расставаться с хозяином. Он не хочет оставаться один дома, может не есть в одиночестве. Это может сопровождаться проблемами с туалетом - кот справляет нужду не в положенном месте, а возле входной двери или возле вещей хозяина.

Ветеринары выделяют несколько причин, почему коты могут так себя вести. Если животное буквально "приседает вам на хвост" дома, скорее всего это сигнал о том, что коту что-то от вас нужно - то ли еда, то ли уборка наполнителя в лотке.

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Еще один вариант такого поведения - животное сигнализирует, что у него что-то болит и ему нужна помощь. Но такое предположение можно выдвигать лишь, если такое поведение присутствует при сочетании с отказом от еды и вялым поведением.

Кот может ходить за вами и внимательно наблюдать за вашими действиями и когда ему скучно. Обычно, это происходит тогда, когда хозяина долго не было дома. В одиночестве коты не знают, чем заняться, поэтому только и ждут возвращения хозяина.

Как понять, что кошка выбрала тебя хозяином и мамой/папой

Еще одну возможную причину такого поведения котов рассказала ветеринар Майерс в статье Newsweek. Врач убеждена, что постоянное преследование хозяев может свидетельствовать о том, что кот или кошка считает вас своими родителями.

Для того, чтобы определить это, важно смотреть на "ритуалы приветствия" своих котов, "маркировку запаха" и моргание домашних любимцев.

"Ваш кот может продемонстрировать, что он привязан к вам, подойдя к вам и касаясь вас. Независимо от того, это нежное прикосновение маленьким розовым носиком или лежание у вас на коленях, пока вы работаете за своим столом, кот, который хочет быть рядом с вами, наверняка чувствует любовь", - пояснила она.

Как узнать, что кошка любит тебя

Если вы убедились, что кот считает вас его папой или мамой, не сложно понять и то, любит ли он вас. В таком случае кот не только будет ходить всюду за вами, внимательно наблюдать за вашими действиями в ванной комнате или туалете, но и часто разговаривать с вами, мурлыкать, облизывать, спать рядом и держать хвост согнутым в знак вопроса.

Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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