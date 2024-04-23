Как отучить кота гадить в клумбах и саду: забудут туда дорогу

Хотя котики очень милые и пушистые, однако они могут использовать ваш сад и клумбы в качестве собственного туалета. Часто животные могут разрывать цветы и растения на клумбе. Садовник рассказала действенные методы, как бороться с этим.
Домашние животные могут быстро испортить замечательный сад. Садовница Лиз Зораб, рассказала о лучших способах сдержать котов, ведь часто могут помочь различные природные и дешевые средства отпугивания, передает издание Mirror.
Для чего разбрасывать цитрусовые корки по саду
Один из способов заставить котов не гадить на ваших клумбах - стоит разбрасывать кожуру лимонов, апельсинов или лаймов вокруг ваших растений. Коты имеют очень чувствительные носы, поэтому они, вероятно, будут держаться подальше от мест с цитрусовыми запахами.
"Обычно кошки не любят запах цитрусовых, поэтому будут избегать мест, где им пахнет. Этот вариант бесплатный, если вы просто сохраните кожуру цитрусовых, когда используете их на кухне. И потому, что это будет со временем распадется, это добавит в вашу почву органические вещества. Кроме того, вы можете использовать цитрусовые масла, но будьте осторожны, чтобы не развести их на растения", - пояснила садовница.
Если вы решили выбрать этот метод, то для лучшего эффекта, стоит в течение нескольких дней добавлять свежую кожуру. Стоит добавлять ее сразу после дождя, или через несколько дней, тогда сад сохранит сильный аромат цитрусовых.
Для чего распылять воду в саду
Распылитель воды, который активируется движением, является простым и безопасным методом отпугивания котов, поскольку с помощью этого они понимают, что территория запрещена. Вам нужно подключить распылитель воды к садовому шлангу, и использовать автоматический распылитель с датчиком движения.
"Струя воды напугает кота и он убежит с клумб или газона. Этот метод также будет эффективным и против чужих животных, которые могут зайти на ваш участок. Этот способ долговечен и всегда может регулироваться", - пояснила Лиз.
Для чего мульчировать землю в клумбах
С помощью мульчирования можно сохранить растения здоровыми и сильными. Он необходим для поддержания здоровья многих растений и цветов, но также этот метод поможет отпугнуть котов гадить в саду. Мульчирование сделает почву тверже и котам будет труднее рыть землю.
"Кошки любят мягкую почву, ведь ее легко рыть. Покрытие почвы мульчей или жесткое озеленение может сдержать котов от гадки в вашем саду", - отметила садовница.
Что такое мульчирование?
Мульчирование - поверхностное покрытие почвы мульчей для ее защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельченные до определенных размеров, материалы. Мульчирование - один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений, пишет Википедия.
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