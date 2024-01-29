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Как быстро отучить кота лазить по столу: результат вас удивит

Юлия Закрепа
29 января 2024, 00:03
Как отучить кота лазить где нельзя - узнайте полезные советы в материале Главреда.
Как быстро отучить кота лазить по столу: результат вас удивит
Почему коты залезают на стол / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Как отучить кота лазить по столам навсегда и какие методы лучше всего помогут. Известно, что некоторые коты часто залезают на стол, однако если разложить на нем кожуру от мандарина или апельсина, домашний любимец будет избегать прогулок на стол. Чтобы эффект был 100%, стоит попробовать натереть стол эфирным маслом, которое не любят коты.

Как сделать так чтобы кот не лазил на стол

Чтобы кот перестал лазить на столе необходимо дать понять домашнему любимцу, что это место опасно. Существует несколько способов, как это сделать.

Кот может испугаться шороха на столе, поэтому можно застелить на столе фольгу.

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Нужно придать столу специфический запах. Известно, что коты не любят резкие запахи. Больше всего им не нравится ароматы цитрусовых.

Также действенным методом является использование скотча. Стоит наклеить на стол полоски двустороннего скотча. Когда кот несколько раз наступит на липкую ленту, то испугается и в следующий раз подумает.

Какой запах кошки не любят

  • Коты ненавидят запах любого уксуса. Часто владельцы кошек используют разведенный с водой уксус, чтобы приучить пушистиков ходить в туалет в положенное место. Чтобы кот не ходил в туалет по разным углам дома, стоит разведенной смесью протереть мебель и пол.
  • Эфирные масла - зло для котов. Чтобы коты не портили мебель или не залезали на стол, стоит применить масла с запахом розмарина, лимона или лаванды. Использовать их можно двумя способами: пропитать вату и положить за мебелью, или зажечь аромалампу.
  • Кошек также отпугивают запахи специй и различные пряности. Больше всего пушистые друзья не любят корицу, гвоздику и черный перец.

Почему кошки любят залезать на столы

Домашние любимцы таким образом стремятся привлечь к себе внимание. Они могут запрыгнуть на стол, когда вы едите или работаете, так он показывает, что хочет пообщаться с вами.

Наиболее часто коты залезают на стол, потому что их привлекают вкусные запахи. Также они могут воровать еду со стола, пока вы не видите. От этого нужно как можно раньше отучать котов, ведь последствия могут быть тяжелые.

Коты любят лазить на разные вершины, а стол - это одна из таких вершин в доме. Так коты могут с небольшой высоты наблюдать за территорией дома.

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