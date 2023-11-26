Женщина показала гениальный лайфхак из фольги, который не позволит коту залезть на елку

Коты любят лазить по новогодним елкам и могут опрокидывать их, но с помощью фольги можно предостеречь это.

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Что сделать, чтобы кот не залезал на елку / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Котам очень нравятся рождественские елки, они всячески стараются залезть на них, а от этого дерево может опрокинуться, а игрушки на ней разбиться. Однако, выход есть.

Женщина в Tiktok поделилась лайфхаком с использованием фольги, который поможет держать в порядке елку, а кот не сможет вылезти на новогоднее дерево.

"Я исследовала, как помешать кошкам залезть на дерево, и было так много людей, которые говорили, что нужно положить фольгу под елку. По сути, просто весь нижний слой елки надо обмотать фольгой, потому что коты не любят ее. Они все равно будут грызть бока и сидеть под ним, но не попытались залезть на елку", - отметила она. видео дня

Все, что вам понадобится, чтобы сделать такой трюк - это фольга и много терпения, чтобы покрыть нижнюю часть елки блестящей металлической пленкой.

Как спасти елку от кошек / скриншот: tiktok.com/@oliviaculverr

Однако, если метод с фольгой не подходит, вы можете попробовать оставить апельсиновую кожуру на ветвях, так как кошкам также не нравится запах цитрусовых.

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