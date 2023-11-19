У всех котов есть одна странная привычка

Кот ест мусор, когда требует вашего внимания. Кроме того, это еще и сильно связано с инстинктами охотника у животного.

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Читайте, как отучить кота есть все подряд / Коллаж Главреда

Многие кошатники нередко неприятно удивлялись странному факту - ухоженный кот вдруг залазит в мусорку и начинает проверять содержимое. Конечно, причина далеко не в "голодном" желудке питомца. Читайте на Главреде, почему кот роется в мусоре и как отучить его это делать.

Помимо того, что "проверка" мусорок животными неэстетична, это еще и грозит появлением в доме паразитов, например тараканов. Поэтому лучше всего предотратить появление насекомых и других нежелательных последствий, отучив кота от странной привычки.

Но прежде необходимо понять, зачем кот ест мусор.

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Почему кот роется в мусоре

Все действия кошек, которые вам кажутся странными, можно объяснить тем, что животное требует вашего внимания. По этой причине кот сбрасывает вещи, лезет на полки, кухонные поверхности и в тарелки.

Кот пробирается в мусорку, когда содержимое его сильно заинтересовывает. Вы когда-нибудь задумывались, что выбрасываете в мусорное ведро? Коты очень падки к шуршащим вещам - бумаге, ватным палочкам, пластиковым контейнерам, крышкам к бутылкам.

Питомцы очень любят мусор с остатками крохмала и желатина, а ватные палочки и другие предметы для личной гигиены выбирают для дальнейшей игры.

Также не следует забывать, что кошки вообще очень любят уют - поэтому спят в картонных коробках. По этой же причине животные пробираются в ведра.

Но главное объяснение того, что кот ест мусор, скрыто в его инстинкте - эти животные любят скрывать все, что хозяин от них прячет.

Как отучить кошку лазить в мусорное ведро

Самый простой способ - разместить на дверцах к кухонной тумбочке, где вы ставите мусорное ведро, шпингалет, чтобы кот не смог их открыть.

Кроме того, позаботьтесь о содержимом. Любые мясные остатки (которые разносят по дому приятные для котов запахи и тем привлекают их к "источнику распространения") лучше сразу выбрасывать.

Третий проверенный способ касается психологии кошек - обращайте больше внимания на своих питомцев, играйте с ними, разговаривайте. Тогда кот не будет чувствовать себя "брошенным".

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