Почему кот высовывает язык: причины, о которых вы не задумывались

Вы наверняка замечали, как кот высовывает язык как будто что-то мешает? Этому есть несколько объяснений.

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Есть простой способ, как понять, что твой кот тебя любит / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Иногда кошка может вести себя чересчур странно - например, высовывать язык при знакомстве с новыми запахами. Обычно животное так реагирует на приход в дом новых людей, в том числе гостей. Но у этого поведения есть и "темные стороны", связанные непосредственно со здоровьем питомца. Читайте на Главреде, что значит, когда кот высовывает язык.

Что значит, когда кот открывает рот и высовывает язык

Коты обычно высовывают язык на раннем этапе своего взросления. Это характерно для котят, когда те, наигравшись, буквально падают на пол и засыпают с открытым ртом.

Часто кошки расслабляют мышцы мордочки во сне. Во время крепкого сна животное может не только показывать язык, но и им дергать, как и лапками. Это нормально для кота в любом возрасте. В таком положении кот чаще дышит, ему легче справиться с, например, учащенным биением сердца.

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А вот причина, почему кот открывает рот и дышит как собака, таится немного в другом - обычно в появлении нового запаха в доме. Животное может долго исследовать нюхом чужие вещи или даже самих пожаловавших гостей.

У кошки торчит кончик языка, когда она расслаблена и чувствует себя в безопасности - во время отдыха или игры с любимым хозяином. Но здесь следует добавить, что такое действие характерно и тогда, как кот переживает стресс.

У кота высунут язык и текут слюни - когда обращаться к врачу

У данного поведения есть еще и обратная сторона - не совсем радужная. Известно, что кот с высунутым языком может быть сигналом того, что ваше животное нуждается в медицинском осмотре.

Кот открывает рот, когда у него болят зубы, голова или уши, или когда животное испытывает любую острую боль в челюсти.

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