Почему собаки лижут руки: что хотят сказать домашние любимцы

Что проявляет собака когда лижет хозяина - ответ приятно удивит владельцев собак.

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Почему собаки лижут руки / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Как узнать, любит ли меня моя собака и какие знаки она может подавать. Домашние любимцы всегда привязываются к своим хозяевам и всегда по-разному показывают свою любовь. Некоторые собаки стремятся прижаться к своему хозяину, в то время как другие могут спать рядом, чтобы показать свое доверие.

Почему собака лижет руки, когда ее гладишь

Когда собака лижет кого-то, это естественное и инстинктивное поведение. Таким образом они налаживают контакт и выражают собственные эмоции с людьми. Для собак это так же приятно, как нам гладить их. Обычно, во время облизывания собака пытается привлечь ваше внимание, поблагодарить или просто хочет почувствовать ваше тепло. Когда ваш любимец вас облизывает, то вы в ответ гладите и ласково говорить к нему, то есть обращаете внимание. Собака понимает, что вам это нравится, поэтому на следующий раз может "зацеловать" вас еще больше. Поэтому можно выделить и такие основные причины, почему собака может вас облизывать:

таким образом он показывает, что любит хозяина,

хочет привлечь внимание к себе,

собака может нервничать, а во время облизывания хозяина успокаивается,

животное показывает и проявляет свою симпатию к человеку.

Как выразить свою любовь к собаке

Когда ваш питомец внимательно смотрит вам в глаза, создается впечатление, будто он обнимает и поддерживает вас взглядом. А как стоит проявлять свою любовь к животному - стоит придерживаться определенных правил.

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Обычно собаки не очень любят объятия, ведь могут воспринять это за насильственное держание против их воли. Чтобы показать животному свою любовь достаточно будет прислониться своим телом к ним. Иногда взрослые собаки тоже хотят ласки и прижимаются телом к нашим ногам.

Если животное спит вместе с вами - это приятное проявление любви и доверия. Достаточно будет обустроить спальное место для любимца, постелив коврик в своей спальне. Перед сном погладьте своего пушистого друга.

Самое главное - это быть собой со своими любимцами. Тогда животные будут понимать ваши движения, тон голоса и эмоции. Если вы любите их всем сердцем, то ваш пушистик об этом точно знает и чувствует.

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