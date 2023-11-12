Собаки способны управлять людьми: ученый раскрыл секрет их преданности

Специалист по поведению собак сказал, что есть причина, по которой собаки так преданы своим хозяевам.

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Почему собаки такие преданные - стало известно, как пес может управлять человеком / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube / Сніданок з 1+1

Мы все слышали, что собаки - лучшие друзья человека, но насколько это утверждение верно? По мнению специалиста по поведению собак, это может быть очень даже правдой, поскольку он утверждает, что существует научное объяснение того, почему наши четвероногие друзья так преданы своим хозяевам.

Доктор Клайв Винн, этолог, специализирующийся на поведении собак и их диких родственников, в 2019 году опубликовал книгу под названием "Собака - это любовь", в которой проанализировал новаторские исследования, объясняющие, почему собаки так лояльны и как наши отношения с ними развились до того, чем они являются сегодня. Он также обсудил, как эволюция собак от волков до идеальных охотничьих спутников человека сделала возможной глубину привязанности между нами, пишет издание Mirror.

Более того, доктор Винн также сказал, что исследования доказали, что на протяжении тысячелетий у собак развились маленькие лицевые мышцы, благодаря которым они могут делать свои глаза больше, а брови более выразительными, чтобы вызвать у нас реакцию заботы - отсюда и термин "щенячьи глаза".

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Эксперт по дрессировке собак сказал, что хотел бы понять, почему наши "отношения с собаками намного глубже", чем с другими видами, но настаивал на том, что, хотя ваш собачий компаньон может любить вас, он может "любить практически любого, животное или человека". Доктор Винн, возглавляющий лабораторию кинологии в Университете штата Аризона, описал это как "непостоянную неверность", но объясняет это "беспрецедентной способностью собак любить".

Работая над книгой, он ходил на охоту с собаками в Никарагуа, чтобы изучить жизненно важную роль, которую играют эти животные. Он сказал: "я хотел пролить свет на то, как могли выглядеть ранние отношения между человеком и собакой".

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