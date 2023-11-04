Когда правильно менять постельное белье, чтобы привлечь достаток в дом

Почему нельзя стирать в понедельник - народные приметы, о которых стоит знать и соблюдать.

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Когда нельзя менять постельное / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Можно ли менять постель в понедельник - в народе считают, если постирать и поменять постель в особый день, то можно привлечь в свой дом здоровье и успех. Главред собрал интересные факты о том, как и когда стоит менять постельное белье.

Когда нельзя менять постельное

Согласно народным приметам и поверьям, существуют неблагоприятные дни для стирки и смены постельного белья. Считается, что нельзя делать эти процедуры с бельем в пятницу, воскресенье и большие церковные праздники, чтобы не навлечь на себя беды.

Категорически нельзя стирать и менять постель в воскресенье. В народе говорят, что после этого человек может заболеть, или будет видеть страшные сны. Воскресенье - это день отдыха от всевозможной работы.

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Какие дни нужно менять постельное белье

Однако существуют дни, когда уборка вернется вам "полной чашей" здоровья. если вы хотите сменить постельное белье дома, то выберите для этого благоприятные дни.

Уборка в субботу будет способствовать достатку и крепкому здоровью для всей семьи.

Если решили убирать и сменить постель в четверг, то готовьтесь получить много удачи.

Стоит отметить, что смена постели в Пасхальный четверг привлечет положительные и счастливые события на целый год.

Почему нельзя стирать в понедельник

Первый день рабочей недели - понедельник. Он имеет в основном отрицательную энергию. Поэтому стоит избегать в этот день уборки, стирки и смены постели. Считается, что у того, кто будет стирать в понедельник, всю неделю будет тяжелая усталость. Все будет валиться из рук.

В народе есть поверье, что после стирки в понедельник можно иметь проблемы на работе, даже может дойти до увольнения.

Стирка в понедельник может отразиться на личной жизни человека. В семье могут возникать ссоры и недоразумения.

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