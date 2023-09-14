Мило и тепло, но очень опасно: почему нельзя брать собаку в постель

Собака в постели - не самое лучшее решение. Главред расскажет, чем это чревато для человека.

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Почему нельзя брать собаку в постель / коллаж: Главред, фото: скриншот

В Украине уже начинает холодать, а значит - украинцы утепляются, достают одеяла и теплые пижамы. В это время года возникает соблазн взять с собой в постель и своего пушистого друга собаку.

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Однако врачи, по словам Mirror, предупреждают и советуют владельцам собак никогда не спать со ними в кровати.

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Почему нельзя брать собаку в постель

В сентябре температура нчинает падать, и осень, какой мы ее знаем, начинает стабилизироваться. Многие задаются вопросом - можно ли спать рядом с собакой? Но, по словам врача, никогда не следует подпускать собаку к себе в постель, поскольку это может представлять серьезную угрозу для здоровья. Эксперты утверждают, что выпадение шерсти может вызвать аллергию у людей, а перхоть животных при вдыхании может вызвать проблемы с дыханием.

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox объяснила RSVP Live :

Перхоть домашних животных является частой причиной аллергии у детей и взрослых. Встреча с перхотью домашних животных может вызвать аллергический ринит, дерматит, крапивницу и симптомы астмы. Когда вы вдыхаете частицы перхоти животного в ваши легкие, иммунные клетки вашего тела распознают антиген собаки или кошки как инородное вещество, представляющее угрозу для вашего здоровья.

Почему нельзя пускать собаку в кровать

Помимо прочего, если у вашего питомца есть блохи, это может представлять опасность, если вы позволите ему оказаться в вашей постели, поскольку эти кровососущие существа могут в конечном итоге питаться вами, а не вашим питомцем.

Более того, 86% собак и 32% кошек дали положительный результат на Enterobacteriaceae, группу бактерий, включающую сальмонеллу, кишечную палочку и шигеллу, которые являются частыми причинами гастроэнтерита у людей. Эти бактерии легче передаются, когда вы обнимаетесь со своим питомцем в постели, поэтому лучший способ избежать их появления — держать своих пушистых друзей подальше от спального места.

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