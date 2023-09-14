УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Мило и тепло, но очень опасно: почему нельзя брать собаку в постель

Елизавета Бельмас
14 сентября 2023, 12:20 обновлено 14 сентября, 12:45
43
Собака в постели - не самое лучшее решение. Главред расскажет, чем это чревато для человека.
Почему нельзя брать собаку в постель
Почему нельзя брать собаку в постель / коллаж: Главред, фото: скриншот

В Украине уже начинает холодать, а значит - украинцы утепляются, достают одеяла и теплые пижамы. В это время года возникает соблазн взять с собой в постель и своего пушистого друга собаку.

Если вы хотите знать, как правильно заботиться о своем питомце, читайте наш материал: Серьезная опасность для четырехлапого: какую воду лучше наливать коту.

Однако врачи, по словам Mirror, предупреждают и советуют владельцам собак никогда не спать со ними в кровати.

видео дня

Почему нельзя брать собаку в постель

В сентябре температура нчинает падать, и осень, какой мы ее знаем, начинает стабилизироваться. Многие задаются вопросом - можно ли спать рядом с собакой? Но, по словам врача, никогда не следует подпускать собаку к себе в постель, поскольку это может представлять серьезную угрозу для здоровья. Эксперты утверждают, что выпадение шерсти может вызвать аллергию у людей, а перхоть животных при вдыхании может вызвать проблемы с дыханием.

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox объяснила RSVP Live :

Перхоть домашних животных является частой причиной аллергии у детей и взрослых. Встреча с перхотью домашних животных может вызвать аллергический ринит, дерматит, крапивницу и симптомы астмы. Когда вы вдыхаете частицы перхоти животного в ваши легкие, иммунные клетки вашего тела распознают антиген собаки или кошки как инородное вещество, представляющее угрозу для вашего здоровья.

Почему нельзя пускать собаку в кровать

Помимо прочего, если у вашего питомца есть блохи, это может представлять опасность, если вы позволите ему оказаться в вашей постели, поскольку эти кровососущие существа могут в конечном итоге питаться вами, а не вашим питомцем.

Более того, 86% собак и 32% кошек дали положительный результат на Enterobacteriaceae, группу бактерий, включающую сальмонеллу, кишечную палочку и шигеллу, которые являются частыми причинами гастроэнтерита у людей. Эти бактерии легче передаются, когда вы обнимаетесь со своим питомцем в постели, поэтому лучший способ избежать их появления — держать своих пушистых друзей подальше от спального места.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
собаки интересные новости
Реклама

Главное за день

Пенсии в Украине в 2024 году: когда поднимут и сколько добавят денег

Пенсии в Украине в 2024 году: когда поднимут и сколько добавят денег

12:59 Деньги
"Все планы Москвы будут разрушены": генерал сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФ

"Все планы Москвы будут разрушены": генерал сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФ

11:37 Украина
Били "Нептунами" и БПЛА: в Евпатории уничтожен российский ЗРК "Триумф"

Били "Нептунами" и БПЛА: в Евпатории уничтожен российский ЗРК "Триумф"

11:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:39

Белиссимо: Евгений Клопотенко показал, как правильно приготовить кускус

13:03

Уход Путина и смена власти в России: генерал назвал сценарий для "башен Кремля"

12:59

Пенсии в Украине в 2024 году: когда поднимут и сколько добавят денег

12:33

Отец Фриске раскрыл настоящее лицо Шепелева - избивает собак и боится животных

12:20

Мило и тепло, но очень опасно: почему нельзя брать собаку в постель

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – ЯгунУкраина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун
12:16

Замысловатая иллюзия с совой сводит с ума: на ее решение всего 10 секунд

11:54

Женщина кормит мужа грудью уже 2 года: результат превзошел все ожидания

11:50

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ и зачищаем полосу на 10-15 км

11:37

"Все планы Москвы будут разрушены": генерал сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФВидео

Реклама
11:23

Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник

11:21

Про Оливье можно забыть: этот рецепт салата обожали в советское время

11:08

Били "Нептунами" и БПЛА: в Евпатории уничтожен российский ЗРК "Триумф"Видео

10:55

Что будет со светом в сентябре-октябре: в Укрэнерго сделали прогноз

10:45

Почему "білет" и "квиток" – совершенно разные вещи: языковед ошарашил объяснениемВидео

10:41

"Неправильный тон": Писториус резко ответил на просьбы передать Украине ракеты Taurus

10:34

Нужно всего несколько секунд: как отличить настоящую кожу от кожзама

09:45

Украина впервые поразила подлодку и корабль РФ ракетами Storm Shadow – Sky News

09:44

"Какого черта мы ждем?": Джонсон раскритиковал Запад за промедление с помощью Украине

09:43

Даже тереть ничего не нужно: как очистить желтизну в ванной быстро и дешево

09:24

Маск передал Пентагону контроль над частью Starlink, чтобы отгородиться от войны – WP

Реклама
08:52

В РФ пожаловались на новую атаку на Черноморский флот: что известно

08:39

Гороскоп на завтра 15 сентября 2023: Весам - испытания, Дева помотают нервы

08:37

Почему Польша не принимает наше зерно?мнение

08:33

"Дело в том, какая цена, если Украина проиграет": Волкер сказал, что поможет закончить войну

08:29

Какой праздник отмечается 14 сентября: кого нужно поздравить в этот день

08:25

Совсем как в "Рошен": готовим нежнейший киевский торт, от которого невозможно оторваться

08:16

Путин не хочет переговоров, война может продолжаться много лет - глава Бундесвера

07:04

"Попали по установке ПВО": в Евпатории прогремели взрывы, в небо поднялся столб дымаВидео

06:45

ATACMS и Taurus для Украины: Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией

06:22

Зачем Путин клянчит оружие у корейского пельменямнение

05:00

Это сработает: 5 главных отличий ужа от гадюки

04:05

Какие авто должны проходить техосмотр: что надо знать, чтобы не ухлопать машину

03:15

Есть шансы выйти на Азовское побережье: Жданов спрогнозировал успехи ВСУ на осень

03:13

Фаршированные перцы от Евгения Клопотенко: просто, но невероятно вкусно

02:40

Как можно освежить дыхание: действенные способы избавиться от плохого запаха изо рта

02:06

Эксперт спрогнозировал, скоро ли россияне "предъявят" Путину за его провалы

01:51

"Есть плешь преткновения": Сотник объяснил, почему переговоры с РФ невозможныВидео

01:21

Леся Никитюк в купальнике показала жару у бассейна

00:57

"Будут уничтожать города": полковник назвал ракеты, которые Иран может передать РФ

13 сентября, среда
23:52

Сгниет нос: популярная в РФ ведущая и светская дива "доигралась" с пластикой на лице

Реклама
23:23

У четверти - связи с РФ: оргкомитет "Мисс Украины" дисквалифицировал участниц

22:59

Выборы во время войны: социолог пояснил, как украинцы относятся к такой идее

22:59

Осадчая рассказала, где и чем будет заниматься ее старший сын Илья

22:58

"Цель будет достигнута не скоро": в Чехии сделали прогноз об окончании войны

22:43

КНДР уже полтора месяца поставляет России снаряды к "Градам" и танкам - Буданов

22:34

Друг больной раком в последней стадии Шеннен Доэрти рассказал про ее состояние

22:28

"Поставил и снимай. Все пускают слюни": Денисенко высказалась, конкурирует ли с Мишиной

22:23

Штормить будет неделю: Украину накрывает почти 8-бальная магнитная буря

21:43

Саперы привели к успеху ВСУ под Работино: лежа расчищали дорогу и сами штурмовали - The Times

20:48

Кейт Мосс стала выглядеть, как бездомная наркоманка

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять