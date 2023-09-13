Серьезная опасность для четырехлапого: какую воду лучше наливать коту

Главред расскажет, почему кошкам нельзя кипяченую воду и как их лучше поить.

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Какую воду лучше наливать коту / коллаж: Главред, фото: скриншот

Коты давно и прочно прижились в домах украинцев. Однако не всем известно, что простые действия могут навредить здоровью любимца. Мы расскажем, как правильно поить кота водой и какую водц категорически давать не стоит.

Можно ли кошкам водопроводную воду

Один из самых распространенных вопросов о питье котов. Несмотря на то, что коты довольно часто обращают внимание на проточную воду из крана, позволять пушистому ее пить - не самая лучшая идея. Вся проблема в том, что в этой воде содержится очень много хлорки, которая негативно влияет на пищеварение и мочевыводящую систему четырехлапых.

Почему кошкам нельзя кипяченую воду

Кипяченая вода также не самый лучший вариант для котов. В воде такого типа после кипячения увеличивается концентрат солей. Это, в свою очередь, делает воду тяжелой и провоцирует мочекаменную болезнь у котов.

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Какую воду лучше наливать коту

Самым лучшим вариантом для котов является мягкая вода из питьевых источников. В такой воде сохраняется наибольшее количество полезных элементов. Однако в современных реалиях и ритме жизни найти такую воду практически невозможно. Поэтому можно поить кота качественной бутилированной водой. Менять её необходимо не реже одного раза в сутки, а наливать в широкие керамические или стеклянные миски.

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