Серьезная опасность для четырехлапого: какую воду лучше наливать коту

Коты давно и прочно прижились в домах украинцев. Однако не всем известно, что простые действия могут навредить здоровью любимца. Мы расскажем, как правильно поить кота водой и какую водц категорически давать не стоит.
Можно ли кошкам водопроводную воду
Один из самых распространенных вопросов о питье котов. Несмотря на то, что коты довольно часто обращают внимание на проточную воду из крана, позволять пушистому ее пить - не самая лучшая идея. Вся проблема в том, что в этой воде содержится очень много хлорки, которая негативно влияет на пищеварение и мочевыводящую систему четырехлапых.
Почему кошкам нельзя кипяченую воду
Кипяченая вода также не самый лучший вариант для котов. В воде такого типа после кипячения увеличивается концентрат солей. Это, в свою очередь, делает воду тяжелой и провоцирует мочекаменную болезнь у котов.
Какую воду лучше наливать коту
Самым лучшим вариантом для котов является мягкая вода из питьевых источников. В такой воде сохраняется наибольшее количество полезных элементов. Однако в современных реалиях и ритме жизни найти такую воду практически невозможно. Поэтому можно поить кота качественной бутилированной водой. Менять её необходимо не реже одного раза в сутки, а наливать в широкие керамические или стеклянные миски.
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