Почему в некоторых кухонных лопатках есть отверстия: как правильно ими пользоваться

Отверстия на кухонных лопатках нужны не только для декоративных целей, а для их практического использования.

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Для чего в кухонных лопатках дырки / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Лопатка - это один из главных инструментов на кухне, однако, задумывались ли вы, какую лопатку вы используете и какое значение она имеет. Если вы готовите ужин, то чаще всего используете лопатку, которая имеет множество маленьких отверстий.

Отверстия на кухонных лопатках нужны не только для декоративных целей, а для их практического использования. Когда вы что-то жарите, отверстия необходимы для того, чтобы через них стекало лишнее масло и жир. Если вы снимаете что-то со сковороды и кладете на тарелку, то лишний жир не попадет в блюдо, передает издание Mirror.

Лопатка с отверстиями имеет преимущество перед обычной лопаткой без отверстий, ведь с ней лучше брать деликатную пищу. Воздушные карманы, образующие отверстия на лопатке, играют важную роль в предотвращении прилипания пищи к поверхности, облегчая переворачивание и переноску. Кроме того, когда вы переворачиваете еду, это означает, что пар может выходить через отверстия, а это означает, что еда будет меньше намокать.

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