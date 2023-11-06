Почему в некоторых кухонных лопатках есть отверстия: как правильно ими пользоваться

Лопатка - это один из главных инструментов на кухне, однако, задумывались ли вы, какую лопатку вы используете и какое значение она имеет. Если вы готовите ужин, то чаще всего используете лопатку, которая имеет множество маленьких отверстий.
Отверстия на кухонных лопатках нужны не только для декоративных целей, а для их практического использования. Когда вы что-то жарите, отверстия необходимы для того, чтобы через них стекало лишнее масло и жир. Если вы снимаете что-то со сковороды и кладете на тарелку, то лишний жир не попадет в блюдо, передает издание Mirror.
Лопатка с отверстиями имеет преимущество перед обычной лопаткой без отверстий, ведь с ней лучше брать деликатную пищу. Воздушные карманы, образующие отверстия на лопатке, играют важную роль в предотвращении прилипания пищи к поверхности, облегчая переворачивание и переноску. Кроме того, когда вы переворачиваете еду, это означает, что пар может выходить через отверстия, а это означает, что еда будет меньше намокать.
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