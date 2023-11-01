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Быстро и без сантехника: как пробить раковину на кухне

Сергей Кущ
1 ноября 2023, 15:25
Следуя этим рекомендациям, вы сможете справиться с засором в раковине на кухне.
Как пробить раковину на кухне
Как пробить раковину на кухне / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда вода в раковине на кухне не хочет уходить. Засор может вызвать настоящий дискомфорт, но не отчаивайтесь, мы расскажем, как легко и эффективно прочистить сильный засор в раковине и восстановить нормальный слив воды.

Как прочистить сильный засор в раковине на кухне?

Первым шагом для решения этой проблемы является определение причины засора. Обычно засоры в раковине возникают из-за скопления пищевых остатков, жира и других мусорных частиц. Для борьбы с ними существует несколько методов.

  • Используйте механические средства. Попробуйте использовать сантехническую змейку, чтобы проникнуть внутрь трубы и механически удалить засор. Это часто эффективный способ, но может потребовать некоторых усилий.
  • Используйте специальные средства. Существует множество коммерческих средств для прочистки труб, таких как гели, порошки и жидкости. Они могут разрушить и растворить засор, сделав процесс более легким.

Что делать, если не уходит вода в раковине на кухне?

Если после применения механических или химических методов против засора вода все равно не уходит, важно обратить внимание на следующие шаги:

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  1. Проверьте сливную задвижку. Иногда засор может скапливаться в самой задвижке. Очистите ее от грязи и мусора.
  2. Пригласите профессионалов. Если все остальные попытки не помогли, стоит обратиться к профессиональным сантехникам. Они смогут точно определить причину проблемы и устранить ее.

Чем пробить раковину народные средства?

Если вы предпочитаете более натуральные и безопасные методы, то существует несколько народных средств, которые могут помочь вам в борьбе с засорами:

  • Сода и уксус. Смешайте соду и уксус в равных пропорциях, затем залейте эту смесь в раковину. Ожидайте несколько минут, а затем промойте горячей водой. Это часто помогает разрушить засор из жира и остатков.
  • Соль и сода. Перемешайте соль и соду, а затем залейте эту смесь в раковину. Добавьте кипящей воды и дайте ей действовать несколько часов. После этого промойте горячей водой.

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