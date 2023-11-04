Когда лучше мыть волосы утром или ночью: врач-трихолог рассказала, как правильно

Иногда проще помыть волосы ночью, чтобы не заморачиваться утром. Однако мало кто знает, когда всё-таки правильно это делать.

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Когда лучше мыть волосы утром или ночью / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Многие задумываются о том, можно ли мыть голову перед сном, однако ответы у всех разные. Мы расскажем, какое время суток лучше всего подходит для того, чтобы мыт волосы.

Врач-трихолог в своем блоге рассказала о главных временных правилах ухода за волосами и их очищении.

Когда лучше мыть голову утром или вечером - жирный и тонкий волос

Для тонкого волоса, а также для того, который склонен к жирности, по словам эксперта, лучше подходит утреннее время для мытья. Жирные волосы после утреннего мытья будут выглядеть свежо, а тонкие - объемно, ведь среди ночи объем на тонких волосах явно становится меньше.

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Когда лучше мыть волосы утром или ночью - длинный волос

В том случае, если вы обладаете длинными волосами или же совершенно не хотите пользоватся феном - лучше мыть волосы с вечера и сушить её при комнатной температуре, а не утром.

Подробнее о том, когда лучше мыть волосы смотрите в видео:

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